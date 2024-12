Automation Anywhere sichert seine Führungsposition im Bereich Agentic Process Automation und verzeichnet das fünfte Quartal in Folge profitables und jährliches Wachstum

Höchstes profitables Non-GAAP-Quartal, steigende Kundennachfrage treibt Wachstum bei KI-Agent-Transaktionen und festigt Position als Nr. 1 unter den Plattformen für Agentic Process Automation

SAN JOSE, Kalifornien, 17. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, der führende Anbieter von KI-gestützter Automatisierung, gab sein fünftes profitables Non-GAAP-Quartal in Folge und erhöhte Margen bekannt. Nach dem beispiellosen Anstieg der Kundennachfrage, der zu einem zweifachen Wachstum der KI-Agent-Aufträge im 3. Quartal führte, hat das Unternehmen seine Position als Nummer 1 im Bereich Agentic Process Automation gefestigt. Automation Anywhere war das erste Unternehmen, das auf dem Markt war, das erste, das in großem Umfang eingesetzt wurde, und das erste, das geschäftsspezifische KI-Agent-Lösungen für Kunden in allen Branchen entwickelt hat.

„Generative KI begann mit einfachen Chat-Interaktionen und persönlichen Produktivitäts-Tools, aber Unternehmen erkennen jetzt, dass ihr wahres Potenzial in Unternehmens-Agents liegt, die mehrere Anbieter umfassen, einschneidende Ergebnisse liefern und IT-Investitionen in Richtung KI-gestützter Innovation umgestalten", sagt Mihir Shukla, Geschäftsführer und Mitbegründer von Automation Anywhere. „Das zeigt die transformative Kraft der Agentic Process Automation, die Unternehmen stärkt, Wettbewerbsvorteile schafft und neu definiert, was in unserer sich schnell entwickelnden Welt möglich ist."

Mit der Einführung des KI-Agent von Automation Anywhere im Juni 2024 wurde die neue Kategorie der Agent-basierten Prozessautomatisierung geschaffen, die das Unternehmen auch weiterhin anführt und messbare Auswirkungen für Unternehmen auf der ganzen Welt hat. Darüber hinaus wurden in diesem Quartal mehr als 70 % der Neu- und Upsell-Buchungen von KI-Plattformkunden getätigt. Mit der zunehmenden Verbreitung in Branchen wie dem Finanzdienstleistungssektor, dem Gesundheitswesen und der Fertigung werden die Lösungen für Agentic Process Automation von Automation Anywhere die Geschäftsabläufe weiter verändern und Unternehmen dabei helfen, sofortige Effizienzsteigerungen zu erzielen und sich für ein nachhaltiges Wachstum in der KI-gestützten Zukunft zu positionieren.

Automation Anywhere verzeichnete im dritten Quartal ein unerwartet hohes Interesse neuer Kunden an der von Amazon Q unterstützten dialogorientierten Automatisierung. Mit dieser Partnerschaft beseitigen Kunden betriebliche Engpässe und verwandeln Arbeitsabläufe in sichere, flexible Prozesse, die messbare Geschäftsergebnisse liefern.

„Wir freuen uns, dass AWS und Automation Anywhere KI-gestützte Dienste für die Automatisierung von Unternehmensprozessen bereitstellen und Wissen mit LLM-Modellen kombinieren, um komplexe Arbeitsabläufe zu automatisieren", so Rahul Patet, Leiter für Automatisierung bei Alight, einem führenden Cloud-basierten Anbieter von integrierten digitalen Personal- und Geschäftslösungen. „Wir glauben, dass die KI-basierte Prozessautomatisierung die Art und Weise, wie Unternehmen in Zukunft arbeiten, verändern kann."

Wichtige Geschäftshighlights

Kundennachfrage treibt doppeltes Wachstum bei KI-Agent-Aufträgen im 3. Quartal

Weiterhin zweistelliges Wachstum bei Kunden im Millionenbereich ARR

80 % Erfolgsquote vom POC bis zur Produktion des weltweiten Einsatzes von KI-Agents

Weiterhin starke Finanzlage: Abschluss des Quartals mit einem soliden Kassenbestand, unterstützt durch einen Anstieg des freien Cashflows

Weitere Highlights des Quartals

Von Gartner als aufstrebender Marktführer im Quadrant für KI-Wissensmanagement-Apps für aufstrebende Märkte anerkannt

als aufstrebender Marktführer im Quadrant für KI-Wissensmanagement-Apps für aufstrebende Märkte anerkannt Außerdem von Gartner für generative KI-Entwicklung als aufstrebender Marktführer im Quadrant für aufstrebende Märkte anerkannt

Zunehmende Nutzung der Konversationsautomatisierung von Automation Anywhere, unterstützt von Amazon Q, durch Kunden

Einführung von Acceleratorn für KI-Agent-Lösungen mit zweistelligen Umsetzungszahlen auf dem Markt

Ankündigung einer strategischen Allianz mit PwC Indien, um Kunden bei der Realisierung von mehr Wachstum, Produktivität und Kosteneffizienz in ihren Unternehmen zu unterstützen

Aufnahme in die Newsweek-Liste der 200 beliebtesten Arbeitgeber Amerikas 2024 für Mitarbeiterstimmung und -zufriedenheit

Das dritte Quartal von Automation Anywhere endete am 31. Oktober 2024. Als privat geführtes Unternehmen legt Automation Anywhere keine detaillierten Finanzinformationen offen.

Informationen zu Automation Anywhere

Automation Anywhere ist ein führender Anbieter von KI-gestützter Prozessautomatisierung, die Unternehmen in die Lage versetzt, Produktivitätssteigerungen zu erzielen, Innovationen zu fördern, den Kundenservice zu verbessern und das Geschäftswachstum zu beschleunigen. Das KI- und Automatisierungssystem des Unternehmens basiert auf spezialisierter KI und autonomen KI-Agents und bietet Prozesserkennung, RPA, End-to-End-Prozessorchestrierung, Dokumentenverarbeitung und Analysen – alles mit einem Sicherheits- und Governance-First-Ansatz. Angetrieben von der Vision, die Zukunft der Arbeit zu fördern, widmet sich Automation Anywhere der Freisetzung des menschlichen Potenzials durch KI-gestützte Automatisierung. Weitere Informationen finden Sie unter www.automationanywhere.com

