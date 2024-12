- Automation Anywhere se consolida como líder en automatización de procesos agénticos y registra el quinto trimestre consecutivo de crecimiento rentable e interanual

El trimestre más rentable no GAAP, la creciente demanda de los clientes impulsa el crecimiento de las transacciones de agentes de IA y consolida su posición como la plataforma de automatización de procesos agénticos número uno

SAN JOSE, Calif., 17 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, el líder en automatización basada en IA anunció su quinto trimestre consecutivo rentable no GAAP y mayores márgenes. Tras el aumento sin precedentes en la demanda de los clientes, que impulsó el crecimiento de dos veces en los acuerdos de agentes de IA en el tercer trimestre, la empresa afirmó su lugar como el número uno en automatización de procesos agénticos. Automation Anywhere fue el primero en comercializar, el primero en implementar a escala y el primero en crear soluciones de agentes de IA específicas para el negocio para que los clientes las implementen en cualquier vertical.

"La IA generativa comenzó con interacciones de chat simples y herramientas de productividad personal, pero ahora las empresas se están dando cuenta de que su verdadero potencial reside en agentes empresariales que abarcan múltiples proveedores, lo que genera resultados espectaculares y rediseña las inversiones en TI hacia la innovación impulsada por la IA", afirmó Mihir Shukla, consejero delegado y cofundador de Automation Anywhere. "Esto demuestra el poder transformador de la automatización de procesos agénticos para empoderar a las empresas, impulsar la ventaja competitiva y redefinir lo que es posible en nuestro mundo en rápida evolución.

El lanzamiento del Agente de IA de Automation Anywhere en junio de 2024 creó la nueva categoría de Automatización de Procesos Agénticos, que la empresa sigue liderando, generando un impacto medible para las empresas a nivel mundial. Además, este trimestre, más del 70 por ciento de las reservas nuevas y de ventas adicionales fueron impulsadas por clientes de la Plataforma de IA. A medida que la adopción se amplía en industrias como los servicios financieros, la atención médica y la fabricación, las soluciones de Automatización de Procesos Agénticos de Automation Anywhere seguirán transformando los flujos de trabajo comerciales, ayudando a las organizaciones a lograr ganancias de eficiencia inmediatas y a posicionarse para un crecimiento sostenido en el futuro impulsado por la IA.

Automation Anywhere vio un interés de los nuevos clientes mayor al previsto por la automatización conversacional impulsada por Amazon Q durante el tercer trimestre. Con esta asociación, los clientes están eliminando cuellos de botella operativos y transformando los flujos de trabajo en procesos seguros y ágiles que brindan resultados comerciales medibles.

"Estamos entusiasmados de ver que AWS y Automation Anywhere aportan servicios basados en IA a la automatización de procesos empresariales, combinando el conocimiento con los modelos LLM para automatizar flujos de trabajo complejos", afirmó Rahul Patet, líder de automatización en Alight, un proveedor líder basado en la nube de soluciones empresariales y de capital humano digitales integradas. "Creemos que el poder de la automatización de procesos basada en IA tiene la capacidad de transformar la forma en que las empresas operan en el futuro".

Aspectos destacados clave del negocio

La demanda de los clientes impulsó un crecimiento de dos veces en los acuerdos con agentes de IA en el tercer trimestre

Se siguió observando un crecimiento de dos dígitos en clientes con ingresos anuales recurrentes ( ARR) de un millón de dólares

un millón de dólares Tasa de éxito del 80 % desde la prueba de concepto hasta la producción de la implementación de agentes de IA en todo el mundo

éxito del 80 % desde la prueba de concepto hasta la producción de la implementación de agentes de IA en todo el mundo Se siguió manteniendo una sólida posición financiera: se cerró el trimestre con un sólido saldo de caja, respaldado por el crecimiento del flujo de caja libre

Otros aspectos destacados del trimestre

Reconocido por Gartner como líder emergente en el cuadrante de mercados emergentes por aplicaciones de gestión de conocimiento de IA

También reconocido por Gartner por Generative AI Engineering como líder emergente en el cuadrante de mercados emergentes

Mayor implementación de automatización conversacional por parte de los clientes por parte de Automation Anywhere, impulsada por Amazon Q

Lanzamiento de aceleradores de soluciones de agentes de IA con implementaciones de dos dígitos en el mercado

Anunció una alianza estratégica con PwC India para ayudar a los clientes a lograr un mayor crecimiento, productividad y eficiencia de costes en sus organizaciones

Nombrado en la lista de los 200 lugares de trabajo más queridos de Estados Unidos de 2024 de Newsweek por el sentimiento y la satisfacción de los empleados

El tercer trimestre de Automation Anywhere finalizó el 31 de octubre de 2024. Como empresa privada, Automation Anywhere no divulga información financiera detallada.

Acerca de Automation Anywhere

Automation Anywhere es líder en automatización de procesos impulsada por IA que permite a las organizaciones impulsar ganancias de productividad, fomentar la innovación, mejorar el servicio al cliente y acelerar el crecimiento empresarial. El sistema empresarial de IA + Automatización de la empresa está impulsado por IA especializada, agentes de IA autónomos y ofrece descubrimiento de procesos, RPA, orquestación de procesos de extremo a extremo, procesamiento de documentos y análisis, todo con un enfoque de seguridad y gobernanza. Guiada por su visión de impulsar el futuro del trabajo, Automation Anywhere se dedica a liberar el potencial humano a través de la automatización impulsada por IA. Obtenga más información en www.automationanywhere.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2383572/4805544/Automation_Anywhere_Logo.jpg