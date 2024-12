Automation Anywhere consolide son leadership dans le domaine de l'automatisation des processus agentiques et affiche pour le cinquième trimestre consécutif une croissance rentable et en glissement annuel

Le trimestre le plus rentable hors les Principes comptables généralement reconnus (non-GAAP), une demande croissante des clients entraînant une croissance des transactions d'agents d'IA, ce qui consolide sa position en tant que première plateforme d'automatisation des processus agentiques

SAN JOSÉ, Californie (États-Unis), 17 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, le leader de l'automatisation alimentée par l'IA, a annoncé son cinquième trimestre rentable non-GAAP consécutif et une augmentation de ses marges. Suite à l'augmentation sans précédent de la demande des clients, qui a multiplié par deux le nombre de contrats d'Agents d'IA au troisième trimestre, l'entreprise a confirmé sa place en tant que numéro un dans le domaine de l'Automatisation des processus agentiques. Automation Anywhere a été le premier sur le marché, le premier à se déployer à grande échelle et le premier à créer des solutions d'agents d'IA spécifiques à l'entreprise, que les clients peuvent déployer dans tous les secteurs verticaux.

« L'IA générative a commencé par de simples interactions de chat et des outils de productivité personnels, mais les entreprises réalisent maintenant que son véritable potentiel réside dans les agents d'entreprise qui couvrent plusieurs fournisseurs, en conduisant à des résultats spectaculaires et en réorientant les investissements informatiques vers l'innovation basée sur l'IA », a déclaré Mihir Shukla, PDG et cofondateur d'Automation Anywhere. « Cela met en évidence le pouvoir de transformation de l'Automatisation des processus agentiques, qui permet de responsabiliser les entreprises, d'obtenir un avantage concurrentiel et de redéfinir ce qui est possible dans notre monde en évolution rapide.

Le lancement de l'agent IA d'Automation Anywhere en juin 2024 a créé la nouvelle catégorie d'Automatisation des processus agentiques, que l'entreprise continue de diriger, en produisant un impact mesurable pour les entreprises à l'échelle mondiale. En outre, ce trimestre, plus de 70 % des nouvelles réservations et des ventes incitatives ont été effectuées par des Clients de la Plateforme AI. Au fur et à mesure de leur adoption dans des secteurs tels que les services financiers, la santé et la fabrication, les solutions d'Automatisation des processus agentiques d'Automation Anywhere continueront à transformer les flux de travail des entreprises, en aidant les organisations à réaliser des gains d'efficacité immédiats et à se positionner de sorte à bénéficier d'une croissance soutenue dans un avenir axé sur l'IA.

Au cours du troisième trimestre, Automation Anywhere a constaté un intérêt plus important que prévu de la part des nouveaux clients pour l'automatisation conversationnelle alimentée par Amazon Q. Grâce à ce partenariat, les clients éliminent les goulets d'étranglement opérationnels et transforment les flux de travail en processus sécurisés et agiles qui produisent des résultats commerciaux mesurables.

« Nous sommes ravis de voir AWS et Automation Anywhere apporter des services alimentés par l'IA à l'automatisation des processus d'entreprise, en mélangeant les connaissances avec des modèles LLM pour automatiser des flux de travail complexes », a déclaré Rahul Patet, Automation Leader chez Alight, un fournisseur leader de solutions numériques intégrées de capital humain et d'affaires basées sur le cloud. « Nous sommes convaincus que la puissance de l'automatisation des processus basée sur l'IA a la capacité de transformer le mode de fonctionnement des entreprises à l'avenir. »

Faits marquants de l'activité

La demande des clients a multiplié par deux le nombre de contrats d'agents d'IA au troisième trimestre

Poursuite d'une croissance à deux chiffres du nombre de clients ARR (à revenus récurrents annuels) de millions de dollars

Taux de réussite de 80 %, allant de la preuve de concept (POC) à la production, pour le déploiement d'agents d'IA dans le monde entier

Maintien d'une position financière solide : a terminé le trimestre avec un solide solde de trésorerie, soutenu par la croissance du flux de trésorerie disponible

Autres faits marquants du trimestre

Reconnu par Gartner comme un leader émergent dans le quadrant des marchés émergents pour les applications de gestion des connaissances par l'IA

Gartner a également reconnu l'ingénierie de l'IA générative comme un leader émergent dans le quadrant des marchés émergents.

Augmentation du déploiement chez les clients, par Automation Anywhere, de l'automatisation conversationnelle, alimentée par Amazon Q

Lancement d'accélérateurs de solutions d'agents d'IA, avec des mises en œuvre à deux chiffres sur le marché

Annonce d'une alliance stratégique avec PwC India pour aider les clients à améliorer la croissance, la productivité et l'efficacité des coûts au sein de leurs organisations

Nommé dans la liste 2024 de Newsweek des 200 lieux de travail les plus appréciés des Américains en ce qui concerne les sentiments et la satisfaction des employés

Le troisième trimestre d'Automation Anywhere s'est terminé le 31 octobre 2024. En tant qu'entreprise privée, Automation Anywhere ne divulgue pas d'informations financières détaillées.

À propos d'Automation Anywhere

Automation Anywhere est un leader de l'automatisation des processus alimentée par l'IA, qui permet aux organisations de réaliser des gains de productivité, favoriser l'innovation, améliorer les services à la clientèle et accélérer la croissance commerciale. Le système d'entreprise AI + Automation de l'entreprise est alimenté par une IA spécialisée, des agents autonomes AI , et offre la découverte de processus, la RPA, l'orchestration de processus de bout en bout, le traitement de documents et l'analyse - le tout avec une approche axée sur la sécurité et la gouvernance. Guidé par sa vision de façonner le futur du travail, Automation Anywhere se consacre à libérer le potentiel humain grâce à l'automatisation alimentée par l'IA. Pour en savoir plus : www.automationanywhere.com

