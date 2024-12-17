Automation Anywhere 穩佔代理式流程自動化領導地位，連續五季度錄得盈利及按年增長

非美國公認會計原則 (non-GAAP) 盈利創季度新高，客戶需求增長帶動人工智能代理交易量上升，鞏固其作為第一代理式流程自動化平台的地位

加州聖荷西2024年12月18日 /美通社/ -- 人工智能驅動自動化領域的領導者 Automation Anywhere 宣佈，其已連續第五季度錄得非美國公認會計原則盈利，且利潤率有所提高。繼第 3 季度客戶需求空前激增，帶動人工智能代理交易量增長兩倍後，該公司再次確立其在代理式流程自動化領域的第一地位。Automation Anywhere 率先上市、率先大規模部署，並率先為客戶創建可於任何垂直行業部署的特定業務人工智能代理解決方案。

「生成式人工智能始於簡單的聊天互動及個人生產力工具，但企業現正意識到其真正潛力在於可跨越多個供應商的企業代理，推動顯著的成果，並將資訊科技投資方向轉向人工智能主導的創新，」Automation Anywhere 行政總裁兼聯合創辦人 Mihir Shukla 表示，「這展現了代理式流程自動化賦能企業、推動競爭優勢，以及重新定義在這個瞬息萬變的世界中各種可能性的變革力量。」

Automation Anywhere 於 2024 年 6 月推出的人工智能代理，開創了代理式流程自動化這個新類別，而該公司亦繼續領導此領域，為全球企業帶來可衡量的影響。此外，本季度超過 70% 的新訂單及追加銷售訂單均由人工智能平台客戶貢獻。隨著金融服務、醫療保健及製造業等行業的廣泛採用，Automation Anywhere 的代理式流程自動化解決方案將繼續革新業務工作流程，協助機構即時提高效率，並為在人工智能驅動的未來實現持續增長做好準備。

Automation Anywhere 在第三季度發現，新客戶對由 Amazon Q 驅動的對話式自動化的興趣超出預期。透過此合作夥伴關係，客戶正消除營運瓶頸，並將工作流程轉變為可交付可衡量業務成果的安全、靈活的流程。

「我們很高興看到 AWS 及 Automation Anywhere 將人工智能驅動的服務帶到企業流程自動化領域，將知識與大型語言模型結合，以自動化複雜的工作流程，」領先的雲端整合數碼人力資本及商業解決方案供應商 Alight 的自動化主管 Rahul Patet 表示，「我們相信基於人工智能的流程自動化有能力改變公司未來的營運方式。」

關鍵業務亮點

第 3 季度客戶需求帶動人工智能代理交易量增長 2 倍

ARR 達數百萬美元的客戶持續錄得雙位數增長

全球人工智能代理部署的 POC（概念驗證）至生產成功率達 80%

繼續保持穩健的財務狀況：本季度末的現金結餘充裕，並受惠於自由現金流增長

本季度其他亮點

被 Gartner 評為人工智能知識管理應用新興市場象限的「新興領導者」

亦因生成式人工智能工程被 Gartner 評為新興市場象限的「新興領導者」

由 Amazon Q 驅動的 Automation Anywhere 對話式自動化客戶部署量增加

推出在市場上有雙位數實施的人工智能代理解決方案加速器

宣佈與 PwC India 建立策略聯盟，以協助客戶在其機構內實現更大的增長、生產力及成本效益

入選 2024 年《新聞週刊》「美國 200 大最受喜愛工作場所」榜單，以表彰其員工士氣及滿意度

Automation Anywhere 的第三季度截至 2024 年 10 月 31 日為止。Automation Anywhere 是一間私人公司，並未披露詳細財務資料。

Automation Anywhere 簡介

Automation Anywhere 是 AI 驅動的流程自動化領域的領導者，使組織能夠提升生產力、促進創新、改善客戶服務並加速業務增長。公司的人工智能 + 自動化企業系統由專門的人工智能與自主人工智能代理程式提供支援，並提供流程探索、RPA、端對端流程協調、文件處理和分析 — 一切以安全和管理為先。Automation Anywhere 憑藉其推動工作未來的願景指導，致力於透過 AI 驅動的自動化，釋放人類潛能。如欲了解更多資料，請瀏覽 www.automationanywhere.com

SOURCE Automation Anywhere, Inc.