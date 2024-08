Automation Anywhere nomeada líder no Gartner® Magic Quadrant™ for Automation de 2024

Líder em automação de processos pelo sexto ano consecutivo

SAN JOSE, Calif., 13 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Automation Anywhere, líder em soluções de automação com tecnologia de IA, anunciou hoje que a Gartner nomeou a empresa como "Líder em Automação" pelo sexto ano consecutivo no Magic Quadrant for Automation de agosto de 2024. A Automation Anywhere foi reconhecida como líder por sua integralidade de visão e capacidade de execução.

Reconhecida anteriormente como líder nos Gartner Magic Quadrants for Robotic Process Automation de 2019 a 2023, a Automation Anywhere continua na vanguarda da inovação em automação. O AI + Automation Enterprise System da empresa, alimentado por Modelos de Processos GenAI proprietários, capacita as organizações a obter maior valor comercial, maior eficiência e tempo de entrega mais rápido. Os recém-lançados Agentes de IA para empresas podem gerenciar facilmente tarefas cognitivas complexas como parte de processos de longa execução, possibilitando mais automação do que nunca em vários sistemas.

"A fusão da IA com a automação está revolucionando a maneira como nossos clientes operam em escala, gerando resultados comerciais em escala exponencial. Essa poderosa combinação não apenas aumenta seus resultados, mas também acelera significativamente a produtividade dos funcionários, permitindo que as organizações impulsionem a inovação e o crescimento", disse Adi Kuruganti, diretor de produtos da Automation Anywhere.

Esses agentes de IA, projetados para casos de uso corporativo, levam a automação ao próximo nível com a capacidade de aprender com os dados corporativos, tomar decisões bem fundamentadas e agir com responsabilidade em qualquer sistema corporativo, acelerando significativamente os processos. O AI Agent Studio possui ferramentas low-code, facilitando que desenvolvedores de todos os níveis de habilidade criem rapidamente Agentes de IA especializados para ajudar em seus casos de uso específicos – sem a necessidade de recorrer a cientistas de dados.

Uma cópia gratuita do relatório de pesquisa "Magic Quadrant for Automation" da Gartner, Inc., de agosto de 2024, está disponível aqui.

As mais recentes ofertas da Automation Anywhere, incluindo o AI Agents e o AI Agent Studio, e o Automator AI, continuam a gerar valor para os clientes, juntamente com níveis de eficiência sem precedentes, permitindo a automação complexa em escala e desbloqueando novas oportunidades de crescimento e inovação.

Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation, Arthur Villa | Saikat Ray | Mike Helsel | Melanie Alexander l Sachin Joshi, agosto de 2024.

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço e MAGIC QUADRANT é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e são usadas neste documento com permissão. Todos os direitos reservados.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fatos. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Automation Anywhere

A Automation Anywhere é líder em automação de processos com IA que coloca a inteligência artificial para trabalhar em todas as organizações. A Automation Success Platform da empresa é alimentada por IA especializada, IA generativa e oferece descoberta de processos, RPA, orquestração de processos de ponta a ponta, processamento de documentos e análise, com uma abordagem que prioriza a segurança e a governança. A Automation Anywhere capacita organizações em todo o mundo a gerar ganhos de produtividade, promover a inovação, melhorar o atendimento ao cliente e acelerar o crescimento dos negócios. A empresa é guiada por sua visão de alimentar o futuro do trabalho, liberando o potencial humano por meio da automação com IA. Saiba mais em www.automationanywhere.com.

