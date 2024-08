Automation Anywhere nombrado líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® de 2024 para automatización

- Líder en automatización de procesos por sexto año consecutivo

SAN JOSÉ, Calif., 13 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, líder en soluciones de automatización impulsadas por IA, anunció hoy que Gartner nombró a la compañía "Líder en automatización" por sexto año consecutivo en el Cuadrante Mágico de Automatización de agosto de 2024. Automation Anywhere fue reconocida como Líder por su Visión Completa y Capacidad de Ejecución.

Anteriormente reconocido como Líder en los Cuadrantes Mágicos de Gartner para la Automatización Robótica de Procesos de 2019 a 2023, Automation Anywhere se mantiene a la vanguardia de la innovación en automatización. El sistema AI + Automation Enterprise de la compañía, impulsado por modelos de procesos GenAI patentados, permite a las organizaciones lograr un mayor valor empresarial, una mayor eficiencia y un tiempo de entrega más rápido. Los recién lanzados agentes de IA para la empresa pueden gestionar sin problemas tareas cognitivas complejas como parte de procesos de larga duración, automatizando más que nunca en múltiples sistemas.

"La fusión de la IA con la automatización está revolucionando la forma en que nuestros clientes operan a escala, impulsando resultados empresariales exponenciales. Esta potente combinación no solo aumenta sus resultados, sino que también acelera significativamente la productividad de los empleados, lo que permite a las organizaciones impulsar la innovación y el crecimiento", afirmó Adi Kuruganti, director de productos de Automation Anywhere.

Estos agentes de IA, diseñados para casos de uso empresarial, llevan la automatización al siguiente nivel con la capacidad de aprender de los datos de la empresa, tomar decisiones informadas y actuar de forma responsable en cualquier sistema empresarial, acelerando significativamente los procesos. AI Agent Studio cuenta con herramientas de código reducido que facilitan a los desarrolladores de todos los niveles la creación rápida de agentes de IA especializados para ayudarles en sus casos de uso específicos, sin necesidad de contar con un científico de datos.

Una copia gratuita del informe de investigación de Gartner, Inc. Agosto 2024 "Cuadrante Mágico para la Automatización" está disponible aquí.

Las últimas ofertas de Automation Anywhere, incluidos AI Agents y AI Agent Studio, y Automator AI, siguen generando valor para los clientes, junto con niveles de eficiencia sin precedentes, permitiendo la automatización compleja a escala y desbloqueando nuevas oportunidades de crecimiento e innovación.

Automation Anywhere es líder en automatización de procesos impulsada por IA que pone la IA al servicio de las organizaciones. La plataforma Automation Success Platform de la empresa cuenta con IA especializada, IA generativa y ofrece descubrimiento de procesos, RPA, orquestación de procesos de extremo a extremo, procesamiento de documentos y análisis, con un enfoque que prioriza la seguridad y la gobernanza. Automation Anywhere capacita a organizaciones de todo el mundo para liberar ganancias de productividad, impulsar la innovación, mejorar el servicio al cliente y acelerar el crecimiento empresarial. La empresa se guía por su visión de impulsar el futuro del trabajo liberando el potencial humano a través de la automatización impulsada por IA. Más información en www.automationanywhere.com.

