Automation Anywhere als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ for Automation 2024 genannt

Das sechste Jahr in Folge führend in der Prozessautomatisierung

SAN JOSE, Kalifornien, 13. August 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, ein führender Anbieter von KI-gestützten Automatisierungslösungen, gab heute bekannt, dass Gartner das Unternehmen im Magic Quadrant for Automation vom August 2024 zum sechsten Mal in Folge als „Leader in Automation" (Führend in der Automatisierung) bezeichnet hat. Automation Anywhere wurde als Leader für „Completeness of Vision" (Vollständigkeit der Vision) und „Ability to Execute" (Fähigkeit zur Umsetzung) ausgezeichnet.

Automation Anywhere wurde bereits als Leader in den Gartner Berichten „Magic Quadrant for Robotic Process Automation" für die Jahre 2019 bis 2023 anerkannt und bleibt an der Spitze der Innovation in der Automatisierung. Das AI + Automation Enterprise System des Unternehmens, das auf proprietären GenAI-Prozessmodellen basiert, ermöglicht es Unternehmen, einen höheren Geschäftswert, größere Effizienz und kürzere Lieferzeiten zu erzielen. Neu eingeführte KI-Agenten für Unternehmen können komplexe kognitive Aufgaben als Teil lang laufender Prozesse nahtlos verwalten und mehr als je zuvor über mehrere Systeme hinweg automatisieren.

„Die Verschmelzung von KI und Automatisierung revolutioniert die Art und Weise, wie unsere Kunden im großen Maßstab arbeiten, und führt zu exponentiellen Geschäftsergebnissen. Diese leistungsstarke Kombination steigert nicht nur den Gewinn, sondern beschleunigt auch die Produktivität der Mitarbeiter und ermöglicht es Unternehmen, Innovation und Wachstum voranzutreiben", sagt Adi Kuruganti, Produktleiter von Automation Anywhere.

Diese KI-Agenten, die für den Einsatz in Unternehmen konzipiert wurden, heben die Automatisierung auf die nächste Stufe, da sie aus Unternehmensdaten lernen, fundierte Entscheidungen treffen und in jedem Unternehmenssystem verantwortungsvoll handeln können, wodurch Prozesse erheblich beschleunigt werden. AI Agent Studio verfügt über Low-Code-Tools, mit denen Entwickler aller Qualifikationsstufen schnell spezialisierte KI-Agenten für ihre spezifischen Anwendungsfälle erstellen können – ganz ohne Data Scientist.

Ein kostenloses Exemplar des Forschungsberichts „Magic Quadrant for Automation" von Gartner, Inc. vom August 2024 ist hier verfügbar.

Die neuesten Angebote von Automation Anywhere, darunter KI-Agents und AI Agent Studio sowie Automator AI, schaffen weiterhin einen Mehrwert für die Kunden und sorgen für ein noch nie dagewesenes Maß an Effizienz, indem sie komplexe Automatisierung in großem Umfang ermöglichen und neue Möglichkeiten für Wachstum und Innovation eröffnen.

Haftungsausschluss von Gartner

Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation, Arthur Villa | Saikat Ray | Mike Helsel | Melanie Alexander l Sachin Joshi, August 2024.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner spiegeln die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wider und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

Informationen zu Automation Anywhere

Automation Anywhere ist ein führender Anbieter von KI-gestützter Prozessautomatisierung, der KI unternehmensweit einsetzt. Die Automation Success Platform des Unternehmens basiert auf spezialisierter generativer KI und bietet Prozesserkennung, RPA, End-to-End-Prozessorchestrierung, Dokumentenverarbeitung und Analysen mit einem auf Sicherheit und Governance ausgerichteten Ansatz. Automation Anywhere ermöglicht es Unternehmen weltweit, Produktivitätssteigerungen zu erzielen, Innovationen voranzutreiben, den Kundenservice zu verbessern und das Geschäftswachstum zu beschleunigen. Das Unternehmen wird von der Vision geleitet, die Zukunft der Arbeitswelt zu gestalten, indem es das menschliche Potenzial durch KI-gestützte Automatisierung freisetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.automationanywhere.com.

Folgen Sie Automation Anywhere:

• Webinare

• LinkedIn

• Threads

• Facebook

• Instagram

Automation Anywhere ist eine eingetragene Marke/Dienstleistungsmarke von Automation Anywhere, Inc. in den USA und anderen Ländern. Andere erwähnte Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2383572/4656575/Automation_Anywhere_Logo.jpg