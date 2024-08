Automation Anywhere在2024年Gartner® Magic Quadrant™ for Automation中被評為領導者

連續六年成為流程自動化(Process Automation)領導者

加州聖何塞2024年8月13日 /美通社/ -- 人工智能(AI)驅動自動化解決方案領域領導者Automation Anywhere今天宣佈,Gartner在 2024年8月的Magic Quadrant for Automation連續第六年將該公司評為「自動化領導者」(Leader in Automation)。Automation Anywhere因其完整的願景與執行能力(Completeness of Vision and Ability to Execute),被公認為業界龍頭企業。

Automation Anywhere在2019年至2023年期間被認定為Gartner Magic Quadrants for Robotic Process Automation領導者,Automation Anywhere目前仍處於自動化創新的前沿。該公司的人工智能兼自動化企業系統(AI + Automation Enterprise System)由專有生成式人工智能(GenAI)流程模型提供支援,使組織能夠增加業務價值、提高效率、加快交付時間。全新推出的企業版「人工智能代理程式」(AI Agents)可以順暢管理複雜的認知任務,作為長期運行程序的一部分,從而在多個系統中實現前所未有的自動化體驗。

Automation Anywhere產品總監Adi Kuruganti表示:「人工智能(AI)與自動化的融合,正在徹底改變我們客戶大規模運作方式,從而推動呈指數級增長的業務成果。這種強大組合不僅能提高企業利潤,還可以顯著增加員工生產力,使組織能夠推動創新和增長。」

這些專為企業使用案例而設計的「人工智能代理程式」(AI Agents)能夠從企業數據中學習,作出明智的決策,並在任何企業系統中負責任地採取行動,大幅加速流程,將自動化提升到全新水平。「人工智能代理工作室」(AI Agent Studio)提供低程式碼工具,讓各個技能水平的開發人員都可以快速創建專門的人工智能代理,以協助他們處理特定使用案例,無需資料科學家參與。

Gartner, Inc.公司2024年8月《Magic Quadrant for Automation》研究報告可在此處免費獲取。

Automation Anywhere的最新產品,包括「人工智能代理程式」(AI Agents)、「人工智能代理工作室」(AI Agent Studio)以及「Automator AI」,繼續為客戶帶來價值以及前所未有的效率,實現大規模複雜的自動化,並為增長和創新開啟新機會。

關於Automation Anywhere

Automation Anywhere是人工智能驅動流程自動化領域的領導者,促進多個組織普及人工智能運用。該公司的Automation Success Platform是由專業人工智能和生成式人工智能驅動,採用安全和治理優先的方法,提供流程探索、RPA、端到端流程協調、文件處理和分析功能。Automation Anywhere協助全球企業提升生產力、推動創新、改善客戶服務,以及加速業務成長。本公司的願景是透過人工智能驅動自動化流程,充份發揮人類潛能,推動未來工作。請瀏覽www.automationanywhere.com以了解更多資訊。

