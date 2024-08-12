Automation Anywhere在2024年Gartner® Magic Quadrant™ for Automation中被評為領導者

連續六年成為流程自動化（Process Automation）領導者

加州聖何塞2024年8月13日 /美通社/ -- 人工智能（AI）驅動自動化解決方案領域領導者Automation Anywhere今天宣佈，Gartner在 2024年8月的Magic Quadrant for Automation連續第六年將該公司評為「自動化領導者」（Leader in Automation）。Automation Anywhere因其完整的願景與執行能力（Completeness of Vision and Ability to Execute），被公認為業界龍頭企業。

Automation Anywhere在2019年至2023年期間被認定為Gartner Magic Quadrants for Robotic Process Automation領導者，Automation Anywhere目前仍處於自動化創新的前沿。該公司的人工智能兼自動化企業系統（AI + Automation Enterprise System）由專有生成式人工智能（GenAI）流程模型提供支援，使組織能夠增加業務價值、提高效率、加快交付時間。全新推出的企業版「人工智能代理程式」（AI Agents）可以順暢管理複雜的認知任務，作為長期運行程序的一部分，從而在多個系統中實現前所未有的自動化體驗。

Automation Anywhere產品總監Adi Kuruganti表示：「人工智能（AI）與自動化的融合，正在徹底改變我們客戶大規模運作方式，從而推動呈指數級增長的業務成果。這種強大組合不僅能提高企業利潤，還可以顯著增加員工生產力，使組織能夠推動創新和增長。」

這些專為企業使用案例而設計的「人工智能代理程式」（AI Agents）能夠從企業數據中學習，作出明智的決策，並在任何企業系統中負責任地採取行動，大幅加速流程，將自動化提升到全新水平。「人工智能代理工作室」（AI Agent Studio）提供低程式碼工具，讓各個技能水平的開發人員都可以快速創建專門的人工智能代理，以協助他們處理特定使用案例，無需資料科學家參與。

Gartner, Inc.公司2024年8月《Magic Quadrant for Automation》研究報告可在此處免費獲取。

Automation Anywhere的最新產品，包括「人工智能代理程式」（AI Agents）、「人工智能代理工作室」（AI Agent Studio）以及「Automator AI」，繼續為客戶帶來價值以及前所未有的效率，實現大規模複雜的自動化，並為增長和創新開啟新機會。

Gartner免責聲明

《Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation》，作者為Arthur Villa | Saikat Ray | Mike Helsel | Melanie Alexander l Sachin Joshi，2024年8月。

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關於Automation Anywhere

Automation Anywhere是人工智能驅動流程自動化領域的領導者，促進多個組織普及人工智能運用。該公司的Automation Success Platform是由專業人工智能和生成式人工智能驅動，採用安全和治理優先的方法，提供流程探索、RPA、端到端流程協調、文件處理和分析功能。Automation Anywhere協助全球企業提升生產力、推動創新、改善客戶服務，以及加速業務成長。本公司的願景是透過人工智能驅動自動化流程，充份發揮人類潛能，推動未來工作。請瀏覽www.automationanywhere.com以了解更多資訊。

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