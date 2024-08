オートメーション・エニウェア、2024年ガートナー® Magic Quadrant™自動化部門のリーダーに選出

6年連続でプロセス自動化のリーダーに

サンノゼ(カリフォルニア州), 2024年8月13日 /PRNewswire/ -- AIを活用した自動化ソリューションのリーダーであるAutomation Anywhere(オートメーション・エニウェア)は本日、2024年8月のMagic Quadrant for AutomationでGartner(ガートナー)が同社を6年連続で「自動化のリーダー」に選出したと発表しました。Automation Anywhereがリーダーとして認められたポイントは、Completeness of Vision(ビジョンの完全性)とAbility to Execute(実行能力)です。

Automation Anywhereは、2019年から2023年のGartner Magic Quadrantでロボティック・プロセス・オートメーションのリーダーとして評価されており、自動化におけるイノベーションの最前線に立ち続けています。独自のGenAIプロセス・モデルを搭載した同社のAI + Automation Enterprise Systemは、組織がビジネス価値と効率性を向上させ、提供までの時間を短縮できるようにします。新たにリリースされた企業向けAIエージェントは、長期実行プロセスの一部として複雑な認知タスクをシームレスに管理し、複数のシステムにまたがる自動化をこれまで以上に実現します。

「AIと自動化の融合は、顧客が大規模に事業を展開する方法に革命をもたらし、飛躍的なビジネス成果をもたらしています。この強力な組み合わせは、収益を増やすだけでなく、従業員の生産性を大幅に向上させます。これにより、組織はイノベーションと成長を推進できるようになります」とAutomation Anywhereの最高製品責任者であるAdi Kuruganti氏は述べています。

企業用途向けに構築されたこれらのAIエージェントは、企業データから学習し、情報に基づいた意思決定を下し、企業システム全体にわたって責任のある行動を起こす機能により、オートメーションのレベルを引き上げ、プロセスを大幅に高速化します。AI Agent Studioには、ローコード・ツールが搭載されており、どのようなスキル・レベルの開発者でも、特定のユース・ケースに役立つ専用AIエージェントをすばやく簡単に作成できます。データ・サイエンティストは必要ありません。

Gartner社の2024年8月の「Magic Quadrant for Automation」調査レポートの無料コピーは、こちらで入手できます。

AI Agent、AI Agent Studio、Automator AIなどのAutomation Anywhereの最新製品は、これまでにないレベルの効率性とともに顧客にとっての価値を高め続け、大規模かつ複雑な自動化を可能にし、成長と革新の新たな機会を生み出します。

Automation Anywhere(オートメーション・エニウェア)について

Automation Anywhereは組織全体でAIを活用したプロセス自動化のリーダー企業です。同社のAutomation Success Platformは、専用AI、生成AIを搭載しており、セキュリティとガバナンスを第一に考えた手法によるプロセス・ディスカバリー、RPA、エンドツーエンドのプロセス・オーケストレーション、ドキュメント処理、分析を提供します。Automation Anywhereは、世界中の組織の生産性向上、イノベーションの推進、顧客サービスの向上、ビジネス成長の加速を支援しています。同社はAI自動化を通じて、人間の可能性を解き放ち、業務の未来を促進するというビジョンに沿って前進しています。詳細はwww.automationanywhere.comをご覧ください。

