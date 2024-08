Automation Anywhere désigné comme Leader dans le Magic Quadrant™ 2024 de Gartner® pour l'automatisation

La société est un Leader de l'automatisation des processus pour la sixième année consécutive

SAN JOSE, Californie, 13 août 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, chef de file des solutions d'automatisation optimisées par l'IA, annonce ce jour que Gartner a nommé la société Leader en automatisation pour la sixième année consécutive dans son Magic Quadrant d'août 2024 pour l'automatisation. Automation Anywhere a été reconnu comme un Leader pour l'exhaustivité de sa vision et sa capacité d'exécution.

Précédemment reconnu comme Leader dans les Magic Quadrants de Gartner pour l'automatisation des processus robotiques de 2019 à 2023, Automation Anywhere reste à la pointe de l'innovation dans le domaine de l'automatisation. Le AI + Automation Enterprise System de la société, optimisé par les modèles de processus d'IA générative exclusifs, permet aux organisations d'obtenir une valeur commerciale accrue, une plus grande efficacité et des délais de livraison plus courts. Les agents d'IA récemment lancés pour les entreprises peuvent gérer de manière transparente des tâches cognitives complexes dans le cadre de processus de longue durée, en automatisant plus que jamais des systèmes multiples.

« La fusion de l'IA avec l'automatisation révolutionne la façon dont nos clients opèrent à l'échelle, générant des résultats commerciaux exponentiels. Cette puissante combinaison permet non seulement d'augmenter les résultats financiers, mais aussi d'accélérer considérablement la productivité des employés, ce qui permet aux entreprises de stimuler l'innovation et la croissance », déclare Adi Kuruganti, Chief Product Officer, Automation Anywhere.

Ces agents d'IA, conçus pour les cas d'utilisation en entreprise, font passer l'automatisation à un niveau supérieur grâce à leur capacité à apprendre à partir des données de l'entreprise, à prendre des décisions éclairées et à agir de manière responsable dans n'importe quel système de l'entreprise, ce qui accélère considérablement les processus. AI Agent Studio est doté d'outils low-code, ce qui permet aux développeurs de tous niveaux de créer rapidement des agents d'IA spécialisés pour les aider dans leurs cas d'utilisation spécifiques, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un scientifique des données.

Un exemplaire gratuit du rapport de recherche « Magic Quadrant for Automation » d'août 2024 de Gartner, Inc. est disponible ici.

Les dernières offres d'Automation Anywhere, y compris AI Agents et AI Agent Studio, et Automator AI, continuent à générer de la valeur pour les clients, ainsi que des niveaux d'efficacité sans précédent, permettant une automatisation complexe à l'échelle et débloquant de nouvelles opportunités de croissance et d'innovation.

Automation Anywhere est un chef de file de l'automatisation des processus optimisée par l'IA qui met l'IA au service des organisations. La plateforme Automation Success Platform de l'entreprise est alimentée par l'IA spécialisée, l'IA générative et offre la découverte de processus, la RPA, l'orchestration de processus de bout en bout, le traitement de documents et l'analyse, avec une approche axée sur la sécurité et la gouvernance. Automation Anywhere permet aux organisations du monde entier de réaliser des gains de productivité, de stimuler l'innovation, d'améliorer le service à la clientèle et d'accélérer la croissance de l'entreprise. L'entreprise est guidée par sa vision, qui consiste à soutenir l'avenir du travail en libérant le potentiel humain grâce à l'automatisation optimisée par l'IA. Pour en savoir plus, consultez le sitewww.automationanywhere.com.

