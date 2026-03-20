AWE2026 aponta para o futuro: um momento decisivo para a era da IA

XANGAI, 20 de março de 2026 /PRNewswire/ --.Em 15 de março, a Appliance & Electronics World Expo 2026 (AWE2026) terminou após quatro dias intensos, reunindo mais de 1.200 empresas e inovadores de todo o mundo para apresentar um estilo de vida inteligente baseado em inteligência artificial. Os números preliminares da AWE mostram que o número de visitantes aumentou mais de 30% em relação ao ano anterior, tornando-a a maior feira de tecnologia de consumo do mundo.

AWE2026

O local principal do Novo Centro Internacional de Exposições de Xangai ocupava mais de 140.000 metros quadrados, atraindo centenas de milhares de visitantes para experiências imersivas. O local da Zona de Cooperação Empresarial Internacional do Centro Leste de Xangai contou com uma entrada simplificada para participantes internacionais, com pré-registro e acesso sem visto, permitindo que eles assistam ao evento ao chegarem.

Centrada no tema "IA Inteligente, Futuro Mais Inteligente", AWE2026 viu empresas líderes mostrarem como a IA está transformando todos os aspectos da vida inteligente.

Haier e Dreame se destacaram com exposições de salão inteiro excedendo 10.000 metros quadrados cada. A Haier revelou seu AI Eye 2.0 atualizado e lançou a linha Seeker de eletrodomésticos inteligentes L4, com três tipos de robôs de serviço doméstico para limpeza, companhia e assistência doméstica. A Dreame apresentou um ecossistema completo que abrange eletrodomésticos inteligentes, smartphones, veículos, exploração aeroespacial, gerenciamento de energia e poder computacional, com estreias principais, incluindo um robô dobrável de roupas, seu processador móvel "Chixiao 01" autodesenvolvido e o Nebula NEXT 01X.

No segmento de casa inteligente, marcas como Haier, Huawei, Hisense, Siemens e Panasonic destacaram produtos de IA profundamente integrados, mostrando a transição de eletrodomésticos passivos para eletrodomésticos de serviço ativo.

A robótica de serviços domésticos se destacou como um grande destaque, com empresas como Haier, Hisense, TCL, Fotile, Roborock, MOVA, Ecovacs e Dreame revelando tudo, desde robôs de companhia e cozinhas robóticas a dispositivos de limpeza de rodas e até mesmo voadores, desbloqueando novos níveis de vida sem as mãos.

A IA incorporada também ganhou destaque. Empresas como Unitree, Agibot, MagicLab, Tesla, DEEP Robotics, ULS Robotics, Tars, Zeroth, Genisom AI e outras apresentaram robôs capazes de tarefas complexas - desde boxe e bordado até desparafusar tampas de garrafa - mostrando rápidos avanços na percepção e no controle de movimento.

No setor de terminais inteligentes, marcas como Huawei, Dreame, BOE, Aridge, BYD, Tesla, Vertaxi, NAVEE, Segway-Ninebot e Sky Motor apresentaram soluções de última geração, incluindo veículos elétricos, aeronaves aquáticas, carros voadores e motos inteligentes de duas rodas. Enquanto isso, empresas como Qwen, XREAL, Lenovo, ZTE, Insta360, TCL RayNeo, Robam, Shokz, Rokid e Orka Tech revelaram a mais recente leva de dispositivos alimentados por IA, desde óculos e smartphones inteligentes até PCs, fones de ouvido e câmeras de ação.

Além dos dispositivos, AWE2026 também destacou avanços em chips e computação da Intel, Lisuan Tech, MiniMax, Dreame, Ugreen e Moore Threads, além de tecnologias de tela de última geração da Sony, Hisense, TCL, LG, Changhong e Skyworth, e inovações em interface cérebro-computador da BrainCo, Stonehill e outros destacando os avanços na integração homem-máquina.

2026, saudado como o "ano da robótica", começou com a espetacular apresentação de IA da AWE2026, deixando uma coisa clara: o futuro chegou. À medida que quase 10.000 produtos inteligentes saem dos locais de exposição para a vida cotidiana e a interação homem-máquina se torna mais suave, a AWE sinaliza mais do que inovação - ela marca a linha de partida para uma transformação em todo o setor, acelerando uma nova era de coexistência homem-máquina.

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FONTE AWE