L'AWE2026 définit l'avenir : un moment décisif pour l'ère de l'IA

SHANGHAI, 19 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le 15 mars, l'Appliance & Electronics World Expo 2026 (AWE2026) s'est achevée après quatre jours dynamiques, réunissant plus de 1 200 entreprises et innovateurs mondiaux pour présenter la vie intelligente alimentée par l'IA. Les chiffres préliminaires de l'AWE montrent que le nombre de visiteurs a augmenté de plus de 30 % en glissement annuel, ce qui en fait le plus grand salon mondial des technologies grand public.

AWE2026

Le site principal du nouveau centre international d'exposition de Shanghai s'étend sur plus de 140 000 mètres carrés, attirant des centaines de milliers de visiteurs pour des expériences immersives. Le site de la zone de coopération commerciale internationale de Shanghai Eastern Hub a permis aux visiteurs internationaux de bénéficier d'une entrée simplifiée avec pré-enregistrement et accès sans visa, ce qui leur a permis de participer au salon dès leur arrivée.

Avec pour thème « Smart AI, Smarter Future », l'AWE2026 a permis à des entreprises de premier plan de montrer comment l'IA transforme tous les aspects de la vie intelligente.

Haier et Dreame se sont distingués en exposant dans des halls entiers de plus de 10 000 mètres carrés chacun. Haier a dévoilé sa version améliorée de AI Eye 2.0 et a lancé la gamme Seeker d'appareils intelligents L4, qui comprend trois types de robots domestiques pour le nettoyage, la compagnie et l'assistance domestique. Dreame a présenté un écosystème complet couvrant les appareils intelligents, les smartphones, les véhicules, l'exploration aérospatiale, la gestion de l'énergie et la puissance de calcul, avec des produits phares tels qu'un robot plieur de vêtements, le processeur mobile « Chixiao 01 » développé en interne et le Nebula NEXT 01X.

Dans le domaine de la maison intelligente, des marques telles que Haier, Huawei, Hisense, Siemens et Panasonic ont mis en avant des produits d'IA profondément intégrés, montrant le passage d'appareils passifs à des appareils au service actif.

La robotique domestique a été l'un des points forts de l'événement, avec des entreprises telles que Haier, Hisense, TCL, Fotile, Roborock, MOVA, Ecovacs et Dreame, qui ont dévoilé des robots compagnons, des cuisines robotisées, des appareils de nettoyage à roues et même des appareils volants, permettant ainsi d'avoir les mains libres.

L'IA incarnée a également occupé le devant de la scène. Des entreprises telles qu'Unitree, Agibot, MagicLab, Tesla, DEEP Robotics, ULS Robotics, Tars, Zeroth, Genisom AI et d'autres ont présenté des robots capables d'effectuer des tâches complexes, de l'emballage à la broderie en passant par le dévissage de capsules de bouteilles, en faisant preuve d'avancées rapides en matière de perception et de contrôle des mouvements.

Dans le secteur des terminaux intelligents, des marques telles qu'Huawei, Dreame, BOE, Aridge, BYD, Tesla, Vertaxi, NAVEE, Segway-Ninebot et Sky Motor ont présenté des solutions de nouvelle génération, notamment des véhicules électriques, des avions amphibies, des voitures volantes et des deux-roues intelligents. Pendant ce temps, des entreprises telles que Qwen, XREAL, Lenovo, ZTE, Insta360, TCL RayNeo, Robam, Shokz, Rokid et Orka Tech ont dévoilé la dernière vague d'appareils alimentés par l'IA, des lunettes intelligentes aux smartphones en passant par les PC, les oreillettes et les caméras d'action.

Au-delà des appareils, l'AWE2026 a également mis en lumière les percées dans le domaine des puces et de l'informatique d'Intel, Lisuan Tech, MiniMax, Dreame, Ugreen et Moore Threads, ainsi que les technologies d'affichage de nouvelle génération de Sony, Hisense, TCL, LG, Changhong et Skyworth, et les innovations en matière d'interface cerveau-ordinateur de BrainCo, Stonehill et d'autres, qui ont mis en évidence les progrès de l'intégration homme-machine.

L'année 2026, présentée comme « l'année de la robotique », a débuté par la présentation spectaculaire de l'IA par l'AWE2026, ce qui a permis de clarifier une chose : l'avenir est là. Alors que près de 10 000 produits intelligents passent des salles d'exposition à la vie quotidienne et que l'interaction homme-machine devient plus fluide, l'AWE est plus qu'une innovation : elle marque le point de départ d'une transformation à l'échelle du secteur, accélérant une nouvelle ère de coexistence entre l'homme et la machine.

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