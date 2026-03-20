AWE2026 señala el futuro: un momento decisivo para la era de la IA

SHANGHÁI, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 15 de marzo, la Appliance & Electronics World Expo 2026 (AWE2026) concluyó después de cuatro días dinámicos, en los que se reunieron más de 1.200 empresas e innovadores de todo el mundo para mostrar la vida inteligente impulsada por IA. Las cifras preliminares de AWE muestran que la asistencia aumentó en más del 30 % interanual, lo que la convierte en la exposición de tecnología de consumo más grande del mundo.

AWE2026

El lugar principal del Shanghai New International Expo Centre abarcó más de 140.000 metros cuadrados y atrajo a cientos de miles de visitantes que disfrutaron de experiencias inmersivas. El lugar de la zona de cooperación empresarial internacional Eastern Hub de Shanghái contó con una entrada simplificada para los asistentes internacionales con preinscripción y acceso sin visado, lo que les permitió asistir al espectáculo a su llegada.

Centrada en el tema "IA inteligente, un futuro más inteligente", AWE2026 vio a las empresas líderes mostrar cómo la IA está transformando todos los aspectos de la vida inteligente.

Haier y Dreame se destacaron con exposiciones completas de más de 10.000 metros cuadrados cada una. Haier presentó su AI Eye 2.0 actualizada y lanzó la línea Seeker de electrodomésticos inteligentes L4, con tres tipos de robots de servicio doméstico para limpieza, compañía y asistencia doméstica. Dreame presentó un ecosistema de gama completa que abarca electrodomésticos y teléfonos inteligentes, vehículos, exploración aeroespacial, gestión de energía y potencia informática, con debuts emblemáticos que incluyen un robot que dobla la ropa, su procesador móvil "Chixiao 01" de desarrollo propio y el Nebula NEXT 01X.

En el espacio del hogar inteligente, marcas como Haier, Huawei, Hisense, Siemens y Panasonic se destacaron con sus productos de IA profundamente integrados y mostraron los cambios de electrodomésticos pasivos a electrodomésticos activos.

La robótica de servicio a domicilio surgió como uno de los principales aspectos destacados, en el que empresas como Haier, Hisense, TCL, Fotile, Roborock, MOVA, Ecovacs y Dreame que presentaron de todo, desde robots de compañía y cocinas robóticas hasta dispositivos de limpieza con ruedas e incluso volantes, para aprovechar nuevos niveles de vida que permiten tener las manos libres.

Además, la IA incorporada ocupó un lugar destacado. Empresas como Unitree, Agibot, MagicLab, Tesla, DEEP Robotics, ULS Robotics, Tars, Zeroth, Genisom AI y otras presentaron robots que pueden realizar tareas complejas, desde empaquetar y bordar hasta desenroscar tapas de botellas, lo que muestra rápidos avances en la percepción y control de movimientos.

En el sector de terminales inteligentes, marcas como Huawei, Dreame, BOE, Aridge, BYD, Tesla, Vertaxi, NAVEE, Segway-Ninebot y Sky Motor presentaron soluciones de próxima generación que incluyen vehículos eléctricos, aeronaves acuáticas, automóviles voladores y vehículos inteligentes de dos ruedas. Mientras tanto, empresas como Qwen, XREAL, Lenovo, ZTE, Insta360, TCL RayNeo, Robam, Shokz, Rokid y Orka Tech presentaron la última tendencia de dispositivos con IA, desde gafas y teléfonos inteligentes hasta computadores, auriculares y cámaras de acción inteligentes.

Más allá de los dispositivos, AWE2026 también destacó los avances en chips e informática de Intel, Lisuan Tech, MiniMax, Dreame, Ugreen y Moore Threads, junto con las tecnologías de visualización de próxima generación de Sony, Hisense, TCL, LG, Changhong y Skyworth y las innovaciones en la interfaz mente-computadora de BrainCo, Stonehill, y otros destacaron los avances en la integración hombre-máquina.

El año 2026, aclamado como el "año de la robótica", comenzó con la espectacular exposición de IA de AWE2026, que deja en claro que: el futuro está aquí. A medida que casi 10.000 productos inteligentes pasan de las áreas de exposición a la vida cotidiana y la interacción hombre-máquina se vuelve más fluida, AWE destaca más que la innovación: marca la línea de partida para una transformación en todo el sector y acelera una nueva era de coexistencia hombre-máquina.

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FUENTE AWE