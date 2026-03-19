AWE2026 luidt de toekomst in: Een bepalend moment voor het tijdperk van AI

SHANGHAI, 20 maart 2026 /PRNewswire/ -- Op 15 maart werd de Appliance & Electronics World Expo 2026 (AWE2026) afgesloten na vier dynamische dagen, waarin meer dan 1.200 internationale bedrijven en innovatoren samenkwamen om AI-gestuurd slim wonen te presenteren. Voorlopige cijfers van AWE tonen aan dat het aantal bezoekers met meer dan 30% op jaarbasis is gestegen, waarmee het de grootste technologiebeurs voor consumenten ter wereld is geworden.

De hoofdlocatie in het Shanghai New International Expo Centre besloeg meer dan 140.000 vierkante meter en trok honderdduizenden bezoekers voor immersieve ervaringen. De locatie in de Shanghai Eastern Hub International Business Cooperation Zone bood internationale bezoekers een vlotte toegang, met voorafgaande registratie en visumvrije toegang, waardoor ze de beurs direct bij aankomst konden bezoeken.

Met als centraal thema 'Smart AI, Smarter Future' liet AWE2026 zien hoe toonaangevende bedrijven AI inzetten om elk aspect van slim wonen te transformeren.

Haier en Dreame sprongen eruit met beursstands die elk meer dan 10.000 vierkante meter besloegen. Haier onthulde zijn verbeterde AI Eye 2.0 en lanceerde de Seeker-reeks van L4-intelligente apparaten, met drie typen huishoudrobots voor schoonmaak, gezelschap en huishoudelijke ondersteuning. Dreame presenteerde een compleet ecosysteem dat slimme apparaten, smartphones, voertuigen, ruimtevaartverkenning, energiebeheer en rekenkracht omvat, met belangrijke lanceringen, zoals een robot voor het vouwen van kleding, de zelfontwikkelde mobiele processor 'Chixiao 01' en de Nebula NEXT 01X.

In de smart home-sector benadrukten merken als Haier, Huawei, Hisense, Siemens en Panasonic AI-producten met een hoge mate van integratie, waarmee ze de verschuiving laten zien van passieve naar apparaten die actief ondersteuning bieden.

Huishoudrobots vormden een van de belangrijkste blikvangers, met bedrijven zoals Haier, Hisense, TCL, Fotile, Roborock, MOVA, Ecovacs en Dreame die hun hele gamma voorstelden: van gezelschapsrobots en gerobotiseerde keukens tot mobiele en zelfs vliegende schoonmaakapparaten, en zo nieuwe niveaus van handsfree wonen mogelijk maken.

Embodied AI stond ook centraal. Bedrijven zoals Unitree, Agibot, MagicLab, Tesla, DEEP Robotics, ULS Robotics, Tars, Zeroth en Genisom AI toonden robots die complexe taken kunnen uitvoeren: van boksen en borduren tot het losdraaien van flesdoppen. Daarmee lieten ze de snelle vooruitgang zien op het gebied van perceptie en bewegingscontrole.

In het gedeelte 'Smart terminal' presenteerden merken, zoals Huawei, Dreame, BOE, Aridge, BYD, Tesla, Vertaxi, NAVEE, Segway-Ninebot en Sky Motor, oplossingen van de volgende generatie, waaronder elektrische voertuigen, watervliegtuigen, vliegende auto's en slimme tweewielers. Tegelijkertijd presenteerden bedrijven, zoals Qwen, XREAL, Lenovo, ZTE, Insta360, TCL RayNeo, Robam, Shokz, Rokid en Orka Tech, de nieuwste generatie AI-gestuurde apparaten, variërend van slimme brillen en smartphones tot pc's, oordopjes en actiecamera's.

Naast apparaten belichtte AWE2026 ook doorbraken op het gebied van chips en rekenkracht van Intel, Lisuan Tech, MiniMax, Dreame, Ugreen en Moore Threads, samen met displaytechnologieën van de volgende generatie van Sony, Hisense, TCL, LG, Changhong en Skyworth. Daarnaast benadrukten innovaties op het gebied van brain-computer interfaces van BrainCo, Stonehill en anderen de vooruitgang in de samenwerking tussen mens en machine.

Het jaar 2026, bestempeld als het 'jaar van de robotica', ging van start met de immersieve AI-presentaties op AWE2026, die één ding duidelijk maakten: de toekomst is al begonnen. Nu bijna 10.000 intelligente producten de overstap maken van de beursvloer naar het dagelijks leven en de samenwerking tussen mens en machine steeds soepeler verloopt, staat AWE voor meer dan alleen innovatie. Het vormt het startpunt van een sectorbrede transformatie en versnelt een nieuw tijdperk van samenleven tussen mens en machine.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2937671/image1.jpg