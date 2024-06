Bakery China conclui a 26ª edição com 393.009 visitas em Xangai

XANGAI, 12 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A 26th Bakery China, co-organizada pela China Association of Bakery and Confectionery Industry (CABCI) e pela Bakery China Exhibitions Co., Ltd., foi concluída com sucesso em 24de maio. Esta exposição atingiu alturas sem precedentes com uma área de 320.000 metros quadrados, abrangendo toda a cadeia da indústria. Com mais de 2.200 expositores de mais de 30 países e regiões, apresentou uma impressionante variedade de mais de 100.000 marcas. O evento recebeu um total notável de 393.009 visitas de compradores profissionais.

Abrangendo 4 dias, a exposição se concentrou em mostrar o estado atual do setor e as perspectivas específicas de desenvolvimento. Seu objetivo era ajudar a indústria de panificação a atender às demandas em evolução de diversos cenários e dados demográficos de maneiras inovadoras, ao mesmo tempo em que fornecia uma plataforma para compartilhar inúmeras oportunidades de negócios.

Promover a integração global para o desenvolvimento coordenado da indústria

A exposição atraiu delegações de compradores de mercados emergentes ou com alto poder aquisitivo, como Ásia, Oriente Médio, Europa e Oceania, resultando em mais de 10.000 visitas de fora da China. O serviço International Trade Match-Making facilitou mais de 3.000 sessões precisas de matchmaking de negócios. Mais de 90% dos compradores internacionais expressaram satisfação com os serviços. "Somos muito leais à Bakery China há pelo menos 7 ou 8 anos", comentou um comprador francês.

"Cada vez mais compradores internacionais, padeiros profissionais e padeiros industriais estão vindo para a China para buscar mais equipamentos, necessidades de padaria e buscando novas inovações e novas tendências", disse Zhen Hongguo, presidente da Filipino-Chinese Bakery Association, Inc.

Prevê-se que o mercado de produtos de panificação na China atinja um tamanho de mercado projetado de US$ 162,4 bilhões até 2030. Essa trajetória de crescimento está atraindo um número crescente de compradores internacionais, padeiros profissionais e industriais para a China, buscando adquirir equipamentos e ingredientes avançados para atender às suas necessidades de panificação. Eles estão explorando ativamente caminhos inovadores para o desenvolvimento e tendências emergentes no setor.

Forjar uma plataforma integrada inovadora e digitalizada

Com mais de 2.200 participantes da cadeia de suprimentos do setor, a exposição apresentou de forma abrangente tendências de inovação de ponta em várias dimensões. Em parceria com empresas de consultoria de renome mundial como Euromonitor, Innova e Mintel, forneceu dados em primeira mão e tendências inovadoras da China e de outros mercados importantes. Além disso, a vitrine de casos exemplares da Bakery China Go Green demonstrou respostas às iniciativas globais de descarbonização e redução de emissões.

Diversas atividades, incluindo quase trinta fóruns, quatro competições temáticas, um bazar, várias zonas de cluster da indústria e muito mais, foram integradas à exposição. Ao conectar comida, moda, cultura e arte, ela realmente criou um evento anual que quebra fronteiras. Além disso, a plataforma digital iBakeryChina é pioneira em um layout de salão de exposições em camadas e permite a sincronização em tempo real entre os locais dos estandes físicos dos expositores e suas lojas online.

Fique ligado para uma programação emocionante dos próximos eventos de confeitaria. O Bakery China Autumn & China Home Baking Show 2024 está programado para acontecer de 17 a 19 de outubro no Wuhan International Expo Center. A 27ª Bakery China está marcada para ser realizada de 19 a 22 de maio de 2025 no Centro Nacional de Exposições e Convenções.

FONTE Bakery China