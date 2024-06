Bakery China schließt die 26. Ausgabe mit satten 393.009 Besuchern in Shanghai ab

SHANGHAI, June 12, 2024 /PRNewswire/ -- Die 26th Bakery China, die gemeinsam von der China Association of Bakery and Confectionery Industry (CABCI) und der Bakery China Exhibitions Co., Ltd. organisiert wird, wurde am 24. Maith erfolgreich abgeschlossen. Diese Ausstellung erreichte mit einer Fläche von 320.000 Quadratmetern eine nie dagewesene Größe und umfasste die gesamte Industriekette. Mit über 2.200 Ausstellern aus mehr als 30 Ländern und Regionen präsentierte sie eine beeindruckende Auswahl von über 100.000 Marken. Die Veranstaltung verzeichnete eine beachtliche Zahl von 393.009 Besuchern von Facheinkäufern.

Die 4-tägige Ausstellung konzentrierte sich darauf, den aktuellen Stand und die konkreten Entwicklungsperspektiven der Branche darzustellen. Ihr Ziel war es, die Bäckereibranche dabei zu unterstützen, die sich entwickelnden Anforderungen verschiedener Szenarien und demografischer Gruppen auf innovative Weise zu erfüllen, und gleichzeitig eine Plattform für den Austausch zahlreicher Geschäftsmöglichkeiten zu bieten.

Förderung der globalen Integration für eine koordinierte Entwicklung der Industrie

Die Messe zog Käuferdelegationen aus aufstrebenden oder kaufkräftigen Märkten wie Asien, dem Nahen Osten, Europa und Ozeanien an, was zu über 10.000 Besuchern aus dem Ausland führte. Der International Trade Match-Making Service erleichterte über 3.000 präzise Geschäftsanbahnungen. Mehr als 90 % der internationalen Käufer zeigten sich mit den Dienstleistungen zufrieden. "Wir sind Bakery China seit mindestens 7 oder 8 Jahren sehr treu", sagte ein französischer Einkäufer.

"Immer mehr internationale Einkäufer und professionelle Bäcker und industrielle Bäcker kommen nach China, um sich mit neuen Ausrüstungen und Bäckereibedarf einzudecken und sind auf der Suche nach neuen Innovationen und Trends", sagte Zhen Hongguo, Präsident der Filipino-Chinese Bakery Association, Inc.

Der Markt für Backwaren in China wird bis 2030 voraussichtlich eine Marktgröße von 162,4 Milliarden US-Dollar erreichen. Dieser Wachstumskurs zieht immer mehr internationale Einkäufer sowie professionelle und industrielle Bäcker nach China, die auf der Suche nach fortschrittlichen Geräten und Zutaten sind, um ihren Backbedarf zu decken. Sie erforschen aktiv innovative Entwicklungsmöglichkeiten und neue Trends in der Branche.

Schmieden einer innovativen und digitalisierten integrierten Plattform

Mit mehr als 2.200 Teilnehmern aus der Zulieferindustrie bot die Messe eine umfassende Präsentation der neuesten Innovationstrends in verschiedenen Bereichen. In Zusammenarbeit mit weltweit renommierten Beratungsunternehmen wie Euromonitor, Innova und Mintel wurden Daten und innovative Trends aus China und anderen wichtigen Märkten aus erster Hand bereitgestellt. Darüber hinaus zeigte die Präsentation von "Bakery China Go Green"-Beispielen Reaktionen auf globale Initiativen zur Dekarbonisierung und Emissionsreduzierung.

In die Ausstellung waren verschiedene Aktivitäten integriert, darunter fast dreißig Foren, vier thematische Wettbewerbe, ein Basar, mehrere Industrie-Cluster-Zonen und vieles mehr. Durch die Verbindung von Essen, Mode, Kultur und Kunst wurde ein jährliches Ereignis geschaffen, das Grenzen überschreitet. Darüber hinaus ist die digitale Plattform iBakeryChina Vorreiter für ein mehrschichtiges Hallenlayout und ermöglicht eine Echtzeit-Synchronisation zwischen den physischen Standplätzen der Aussteller und ihren Online-Shops.

Halten Sie sich auf dem Laufenden über die nächsten spannenden Backveranstaltungen. Die Bakery China Autumn & China Home Baking Show 2024 findet vom 17. bis 19. Oktober im Wuhan International Expo Center statt. Die 27th Bakery China findet vom 19. bis 22. Mai 2025 im National Exhibition and Convention Center statt.