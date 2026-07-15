Bank of America divulga os resultados financeiros do segundo trimestre de 2026

CHARLOTTE, Carolina do Norte, 15 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O Bank of America divulgou hoje seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2026. O comunicado à imprensa, o registro complementar e a apresentação para investidores podem ser acessados no site de Relações com Investidores do Bank of America em https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings.

Um Formulário 8-K contendo os resultados financeiros do Bank of America também está disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em https://www.sec.gov.

Informações sobre a teleconferência com investidores

Brian Moynihan, presidente e CEO, e Alastair Borthwick, vice-presidente executivo e diretor financeiro, discutirão os resultados em uma teleconferência com investidores às 8h30 ET (horário do leste dos EUA) de hoje. Para participar da teleconferência apenas como ouvinte, disque 1.877.200.4456 (EUA) ou 1.785.424.1732 (internacional) e o código de acesso é 79795. Ligue 10 minutos antes do início da teleconferência.

Os investidores podem ouvir o áudio ao vivo da teleconferência e visualizar os slides da apresentação visitando a seção "Eventos e Apresentações" no site de Relações com Investidores da empresa.

Informações sobre a reprodução da teleconferência com investidores:

Os investidores podem acessar as gravações da teleconferência visitando o site de Relações com Investidores ou ligando para 1.800.934.4850 (EUA) ou 1.402.220.1178 (internacional) a partir do meio-dia de 14 de julho até as 23h59 ET (horário do leste dos EUA) de 24 de julho.

Bank of America

O Bank of America é uma das principais instituições financeiras do mundo, atendendo a pessoas físicas, empresas de pequeno e médio porte e grandes corporações com uma gama completa de serviços bancários, investimentos, gestão de ativos e outros produtos e serviços financeiros e de gestão de risco. A empresa oferece um nível de conveniência incomparável nos Estados Unidos, atendendo a quase 70 milhões de clientes com aproximadamente 3.500 agências bancárias, cerca de 15.000 caixas eletrônicos e um premiado serviço de banco digital, com aproximadamente 60 milhões de usuários digitais verificados. O Bank of America é líder mundial em gestão de patrimônio, banco corporativo e de investimentos e negociação em uma grande variedade de classes de ativos, atendendo a empresas, governos, instituições e pessoas físicas em todo o mundo. Como o maior credor para pequenas empresas nos Estados Unidos (FDIC), o Bank of America oferece suporte líder do setor a aproximadamente 4 milhões de famílias com pequenas empresas por meio de um conjunto de produtos e serviços online inovadores e simples de usar. A empresa atende clientes por meio de operações nos Estados Unidos, seus territórios e mais de 35 países. As ações do Bank of America Corporation (NYSE: BAC) estão listadas na Bolsa de Valores de Nova York.

Investidores podem contatar

Lee McEntire, Bank of America

Fone: 1.980.388.6780

[email protected]

Jonathan G. Blum, Bank of America (Renda fixa)

Telefone: 1.212.449.3112

[email protected]

Jornalistas podem contatar

Jocelyn Seidenfeld, Bank of America

Fone: 1.646.743.3356

[email protected]

FONTE Bank of America Corporation