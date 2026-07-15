Bank of America presenta los resultados financieros del segundo trimestre de 2026

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Bank of America presentó hoy sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026. Se puede acceder al comunicado de prensa, archivo complementario y presentación para inversores en el sitio web de Relaciones con Inversores de Bank of America en https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings.

El formulario 8-K con los resultados financieros de Bank of America también está disponible en el sitio web de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos en https://www.sec.gov.

Información de la conferencia telefónica para inversores

Brian Moynihan, presidente y director ejecutivo, y Alastair Borthwick, vicepresidente ejecutivo y director financiero, hablarán sobre los resultados financieros en una conferencia telefónica para inversores a las 8:30 a. m., hora del este, de hoy. Para conectarse solo para escuchar la conferencia telefónica, marque 1.877.200.4456 (EE. UU.) o 1.785.424.1732 (internacional). El ID de la conferencia es 79795. Llame 10 minutos antes del inicio de la conferencia telefónica.

Los inversores pueden escuchar el audio en directo de la conferencia telefónica, además de ver las diapositivas de la presentación, al visitar la sección de "Eventos y Presentaciones" del sitio web de Relaciones con Inversores de la empresa.

Reproducción de la información de la conferencia telefónica para inversores

Los inversores podrán acceder a la repetición de la conferencia telefónica para inversores visitando el sitio web de Relaciones con Inversores o llamando al 1.800.934.4850 (EE. UU.) o al 1.402.220.1178 (internacional) a partir del mediodía del 14 de julio hasta las 11:59 p. m., hora del este, del 24 de julio.

Bank of America

Bank of America es una de las principales instituciones financieras del mundo, que presta servicio a consumidores particulares, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones. Cuenta con una gran variedad de productos y servicios bancarios, de inversión, gestión de activos, además de otros productos y servicios financieros y de gestión de riesgos. La empresa ofrece una comodidad sin igual en Estados Unidos, al atender a casi 70 millones de clientes con aproximadamente 3.500 centros financieros minoristas, cerca de 15.000 cajeros automáticos y una galardonada banca digital con alrededor de 60 millones de usuarios digitales verificados. Bank of America es líder mundial en gestión de patrimonios, banca corporativa y de inversión y negociación, mediante una amplia variedad de clases de activos al servicio de empresas, gobiernos, instituciones y particulares de todo el mundo. Como la entidad crediticia n.º 1 para pequeñas empresas, Bank of America ofrece un servicio de asistencia líder en el sector a aproximadamente 4 millones de hogares de pequeñas empresas mediante un conjunto de productos y servicios en línea innovadores y fáciles de usar. La empresa atiende a sus clientes con operaciones en Estados Unidos, sus territorios y más de 35 países. Las acciones de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) cotizan en la Bolsa de Nueva York.

Los inversores pueden ponerse en contacto con

Lee McEntire, Bank of America

Teléfono: 1.980.388.6780

[email protected]

Jonathan G. Blum, Bank of America (Renta Fija)

Tel.: 1.212.449.3112

[email protected]

Los periodistas pueden ponerse en contacto con

Jocelyn Seidenfeld, Bank of America

Teléfono: 1.646.743.3356

[email protected]

FUENTE Bank of America Corporation