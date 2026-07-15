Bank of America、2026年第2四半期決算を発表

ノースカロライナ州シャーロット, 2026年7月15日 /PRNewswire/ -- Bank of Americaは、2026年第2四半期の決算を発表しました。ニュースリリース、補足資料、投資家向けプレゼンテーション資料は、Bank of Americaの投資家向け情報ウェブサイト（https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings）でご覧いただけます。

Bank of Americaの決算を記載したフォーム8-Kは、米国証券取引委員会（SEC）のウェブサイト（https://www.sec.gov）でもご覧いただけます。

投資家向け電話会議に関する情報

会長兼最高経営責任者（CEO）のBrian Moynihanと執行副社長兼最高財務責任者（CFO）のAlastair Borthwickは、午前8時30分（米国東部時間）から開催される投資家向け電話会議で、決算について説明します。電話会議を聴取するには、1.877.200.4456（米国内）または1.785.424.1732（米国外）にお電話ください。会議IDは79795です。電話会議の開始10分前にお電話ください。

投資家は、同社の投資家向け情報ウェブサイトの「Events and Presentations」セクションで、電話会議をライブで聴取し、プレゼンテーションのスライドを閲覧できます。

投資家向け電話会議の録音再生について

投資家は、投資家向け情報ウェブサイトにアクセスするか、1.800.934.4850（米国内）または1.402.220.1178（米国外）に電話すると、7月14日正午から7月24日午後11時59分（米国東部時間）まで、電話会議の録音を聴取できます。

Bank of America

Bank of Americaは世界有数の金融機関の一つであり、個人のお客様、中小・中堅企業、大企業に対し、銀行業務、投資、資産運用をはじめ、幅広い金融・リスク管理商品およびサービスを提供しています。同社は米国で、約3,500か所のリテール金融センター、約1万5,000台のATM（現金自動預け払い機）、約6,000万人の認証済みデジタルユーザーを擁する受賞歴のあるデジタルバンキングを通じて、7,000万人近くのお客様に比類のない利便性を提供しています。Bank of Americaは、ウェルス・マネジメント、法人向け銀行業務、投資銀行業務、および幅広い資産クラスのトレーディングにおける世界的リーダーであり、世界各国の企業、政府、機関、個人にサービスを提供しています。Bank of Americaは、米国第1位の小規模事業者向け融資機関（FDIC）として、革新的で使いやすい一連のオンライン商品・サービスを通じて、約400万の小規模事業者世帯に業界をリードする支援を提供しています。同社は、米国および米国領、ならびに35か国超で展開する事業を通じて、お客様にサービスを提供しています。Bank of America Corporation（NYSE：BAC）の株式は、ニューヨーク証券取引所に上場しています。

投資家からのお問い合わせ先

Lee McEntire（Bank of America）

電話：1.980.388.6780

[email protected]

Jonathan G. Blum（Bank of America、債券担当）

電話：1.212.449.3112

[email protected]

報道関係者からのお問い合わせ先

Jocelyn Seidenfeld（Bank of America）

電話：1.646.743.3356

[email protected]

SOURCE Bank of America Corporation