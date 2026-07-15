Bank of America publie ses résultats financiers du deuxième trimestre 2026

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 15 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Bank of America publie aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre 2026. Le communiqué de presse, les documents supplémentaires et la présentation aux investisseurs peuvent être consultés sur la page internet de Bank of America consacrée aux relations avec les investisseurs, à l'adresse suivante : https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings.

Un formulaire 8-K contenant les résultats financiers de Bank of America est également disponible sur le site web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l'adresse suivante : https://www.sec.gov.

Informations relatives à la conférence téléphonique avec les investisseurs

Brian Moynihan, président du conseil et CEO, et Alastair Borthwick, vice-président exécutif et directeur financier, présenteront les résultats financiers lors d'une téléconférence destinée aux investisseurs qui se tient aujourd'hui à 8h30 ET. Pour une connexion en écoute seulement pendant la conférence téléphonique, composez le 1.877.200.4456 (États-Unis) ou le 1.785.424.1732 (international). L'identifiant de la conférence est le 79795. Veuillez composer le numéro 10 minutes avant le début de la conférence téléphonique.

Les investisseurs peuvent suivre la conférence téléphonique en direct et consulter les diapositives de la présentation en se rendant dans la section « Événements et présentations » du site web de la société consacré aux relations avec les investisseurs.

Informations sur la rediffusion de la conférence téléphonique pour les investisseurs

Les investisseurs peuvent accéder aux enregistrements de la téléconférence destinée aux investisseurs en se rendant sur le site web des relations avec les investisseurs ou en composant le 1.800.934.4850 (États-Unis) ou au 1 402 220 1178 (international) à partir du 14 juillet à midi jusqu'au 24 juillet à 23h59 ET.

Bank of America

Bank of America est l'une des principales institutions financières du monde. Elle propose aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises et aux grandes sociétés une gamme complète de produits et de services bancaires, d'investissement, de gestion d'actifs, ainsi que d'autres produits et services financiers et de gestion des risques. L'entreprise offre un niveau de commodité inégalé aux États-Unis, où elle compte près de 70 millions de clients, grâce à environ 3 500 agences bancaires, quelque 15 000 distributeurs automatiques de billets et une offre bancaire en ligne primée qui compte environ 60 millions d'utilisateurs numériques vérifiés. Bank of America est un leader mondial de la gestion de patrimoine, de la banque d'entreprise et d'investissement et de la négociation, couvrant un large éventail de catégories d'actifs et proposant ses services aux entreprises, aux gouvernements, aux institutions et aux particuliers du monde entier. En tant que premier prêteur des petites entreprises aux États-Unis (FDIC), Bank of America offre un accompagnement de premier plan à environ quatre millions de petites entreprises grâce à une gamme de produits et services en ligne innovants et intuitifs. L'entreprise répond aux besoins de ses clients à travers ses activités aux États-Unis, sur ses territoires et dans plus de 35 pays. Les actions de Bank of America Corporation (NYSE : BAC) sont cotées à la bourse de New York.

Les investisseurs peuvent contacter

Lee McEntire, Bank of America

Téléphone : 1.980.388.6780

[email protected]

Jonathan G. Blum, Bank of America (Produits à revenu fixe)

Téléphone : 1.212.449.3112

[email protected]

Les journalistes peuvent contacter

Jocelyn Seidenfeld, Bank of America

Téléphone : 1.646.743.3356

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