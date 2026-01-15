Bank of America gibt Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2025 bekannt

CHARLOTTE, North Carolina, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Bank of America hat heute ihre Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2025 bekannt gegeben. Die Pressemitteilung, die ergänzenden Unterlagen und die Investorenpräsentation können auf der Investor-Relations-Website der Bank of America unter https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings abgerufen werden.

Ein Formular 8-K mit den Finanzergebnissen der Bank of America ist auch auf der Website der U.S. Securities and Exchange Commission unter https://www.sec.gov verfügbar.

Informationen zur Investoren-Telefonkonferenz

Der Vorsitzende und CEO Brian Moynihan sowie der stellvertretende Vorsitzende und CFO Alastair Borthwick werden die Finanzergebnisse heute um 8:30 Uhr ET in einer Telefonkonferenz für Investoren erläutern. Wenn Sie sich als Zuhörer in die Telefonkonferenz einwählen möchten, wählen Sie 1.877.200.4456 (USA) oder 1.785.424.1732 (international). Die Konferenz-ID lautet 79795. Bitte wählen Sie sich 10 Minuten vor dem Beginn der Telefonkonferenz ein.

Investoren können sich die Telefonkonferenz live anhören und die Präsentationsfolien auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens im Bereich „Veranstaltungen und Präsentationen" ansehen.

Informationen zur Aufzeichnung der Investoren-Telefonkonferenz

Investoren können die Aufzeichnung der Investoren-Telefonkonferenz auf der Investor-Relations-Website oder unter der Telefonnummer 1.800.934.4850 (USA) bzw. 1.402.220.1178 (international) vom 14. Januar um 12:00 Uhr bis zum 23. Januar um 23:59 Uhr (ET) abrufen.

Bank of America

Die Bank of America ist eines der weltweit führenden Finanzinstitute und bietet Privatkunden, kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Großkonzernen eine umfassende Palette an Bank-, Anlage-, Vermögensverwaltungs- und anderen Finanz- und Risikomanagementprodukten und -dienstleistungen. Das Unternehmen bietet in den Vereinigten Staaten unübertroffenen Komfort und bedient rund 69 Millionen Privatkunden und kleine Geschäftskunden mit rund 3.600 Finanzzentren, rund 15.000 Geldautomaten (Automated Teller Machines) und einem preisgekrönten digitalen Bankwesen mit rund 59 Millionen verifizierten digitalen Nutzern. Die Bank of America ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Firmenkundengeschäft, Investmentbanking und Wertpapierhandel mit einer breiten Palette von Anlageklassen. Sie versorgt Unternehmen, Regierungen, Institutionen und Privatpersonen in aller Welt. Rund 4 Millionen Kleinunternehmen erhalten durch eine Reihe innovativer und benutzerfreundlicher Online-Produkte und -Dienstleistungen branchenführende Unterstützung von der Bank of America. Das Unternehmen betreut Kundinnen und Kunden in den USA, ihren Territorien und in mehr als 35 weiteren Ländern. Die Aktie der Bank of America Corporation (NYSE: BAC) ist an der New Yorker Börse notiert.

Investoren können sich wenden an

Lee McEntire, Bank of America

Telefon: 1.980.388.6780

[email protected]

Jonathan G. Blum, Bank of America (Festverzinsliche Produkte)

Telefon: 1.212.449.3112

[email protected]

Berichterstatter können sich wenden an

Jocelyn Seidenfeld, Bank of America

Telefon: 1.646.743.3356

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1612970/5717433/Bank_of_America_Corporation_Logo.jpg