Bank of America publica los resultados financieros del cuarto trimestre de 2025

CHARLOTTE, N.C., 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Bank of America anunció hoy sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2025. El comunicado de prensa, la documentación complementaria y la presentación para inversores están disponibles en el sitio web de Relaciones con Inversores de Bank of America: https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings.

Un Formulario 8-K que contiene los resultados financieros del Bank of America también está disponible en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. en https://www.sec.gov.

Información sobre la conferencia telefónica para inversores
El presidente y consejero delegado, Brian Moynihan, y el vicepresidente ejecutivo y director financiero, Alastair Borthwick, analizarán los resultados financieros en una conferencia telefónica con inversores hoy a las 8:30 a.m. ET. Para acceder a la conferencia solo en audio, llame al 1.877.200.4456 (EE.UU.) o al 1.785.424.1732 (internacional); el ID de la conferencia es 79795. Conéctese 10 minutos antes del inicio de la conferencia.

Los inversores pueden escuchar el audio en directo de la conferencia telefónica y ver las diapositivas de la presentación visitando la sección "Eventos y presentaciones" del sitio web de Relaciones con inversores de la empresa.

Información de reproducción para la conferencia telefónica con inversores
Los inversores pueden acceder a las repeticiones de la conferencia telefónica para inversores visitando el sitio web de Relaciones con los inversores o llamando al 1.800.934.4850 (EE.UU.) o al 1.402.220.1178 (internacional) desde el mediodía del 14 de enero hasta las 11:59 p.m. ET del 23 de enero.

Bank of America
Bank of America es una de las instituciones financieras líderes a nivel mundial, que presta servicios a particulares, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones con una gama completa de productos y servicios bancarios, de inversión, de gestión de activos y otros productos y servicios financieros y de gestión de riesgos. La compañía ofrece una comodidad inigualable en Estados Unidos, atendiendo a aproximadamente 69 millones de clientes, tanto particulares como pequeñas empresas, con aproximadamente 3.600 centros financieros minoristas, aproximadamente 15.000 cajeros automáticos y una banca digital galardonada con aproximadamente 59 millones de usuarios digitales verificados. Bank of America es líder mundial en gestión patrimonial, banca corporativa y de inversión, y en la negociación de una amplia gama de clases de activos, prestando servicios a corporaciones, gobiernos, instituciones y particulares de todo el mundo. Bank of America ofrece un apoyo líder en la industria a aproximadamente 4 millones de hogares con pequeñas empresas a través de un conjunto de productos y servicios en línea innovadores y fáciles de usar. La compañía presta servicios a sus clientes mediante operaciones en Estados Unidos, sus territorios y más de 35 países. Las acciones de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Los inversores pueden contactar con:

Lee McEntire, Bank of America
Tel: 1.980.388.6780
[email protected]

Jonathan G. Blum, Bank of America (Fixed Income)
Tel: 1.212.449.3112
[email protected]

Los reporteros pueden contactar con:

Jocelyn Seidenfeld, Bank of America
Tel: 1.646.743.3356
[email protected] 

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1612970/5717433/Bank_of_America_Corporation_Logo.jpg

