Bank of America 公布 2025 年第四季財務業績

北卡羅來納州夏洛特2026年1月15日 /美通社/ -- Bank of America 今天公佈了 2025 年第四季財務業績。新聞稿、補充文件及投資者簡報可於Bank of America的投資者關係網站查閱，網址為：https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings。

載有 Bank of America 財務業績的《Form 8-K》表格同時亦可於美國證券交易委員會 (U.S. Securities and Exchange Commission) 網站查閱，網址為：https://www.sec.gov。

投資者電話會議資訊

主席兼行政總裁 Brian Moynihan 和執行副總裁兼財務總監 Alastair Borthwick 將於今天東部上午 8:30 在投資者電話會議中討論財務業績。若想收聽此會議，請撥打 1.877.200.4456（美國）或1.785.424.1732（國際）加入會議， 會議編號是79795。請在會議開始前 10 分鐘撥入。

投資者可瀏覽該公司投資者關係網站的「活動和簡報」區，以收聽會議的現場音頻，以及查看簡報投影片。

投資者電話會議的重播資訊

投資者可於 1 月 14 日中午至 1 月 23 日晚上 11 時 59 分瀏覽投資者關係網站，或致電 1.800.934.4850（美國）或 1.402.220.1178（國際）查看投資者電話會議的重播。

Bank of America

Bank of America 是全球領先的金融機構之一，為個人消費者、中小型企業和大型企業提供全方位的銀行、投資、資產管理以及其他金融和風險管理產品和服務。該公司在美國提供無與倫比的便利，為 6,900 萬消費者及小型企業客戶提供約 3,600 個金融中心、約 15,000 部自動櫃員機及獲獎的網上銀行服務，有著約 5,900 萬認證的線上使用者。Bank of America 是財富管理、企業和投資銀行業務以及廣泛資產類別交易的全球領袖，為世界各地的企業、政府、機構及個人客戶服務。Bank of America 透過一系列創新、易用的網上產品及服務，為約 400 萬小企業戶提供業界領先的支援。此公司在美國、其領土及超過 35 個國家/地區營運和服務客戶。Bank of America 公司股票（紐約證券交易所：BAC）在紐約證券交易所上市。

