Bank of America、2025年第4四半期の財務結果を発表

シャーロット（ノースカロライナ州）, 2026年1月15日 /PRNewswire/ -- Bank of Americaは本日、2025年第4四半期の財務結果を発表しました。報道発表資料、補足資料、投資家向けプレゼンテーション資料は、Bank of Americaの投資家向けウェブサイト（https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings）にてご覧いただけます。

Bank of Americaの財務結果を含むフォーム8-Kは、米国証券取引委員会（SEC）のウェブサイト（https://www.sec.gov）でもご覧いただけます。

投資家向け電話会議情報

Brian Moynihan氏（会長兼CEO）およびAlastair Borthwick氏（執行副社長兼CFO）は、本日午前8時30分（米国東部時間）より開催される投資家向け電話会議において、財務結果について説明する予定です。電話会議に接続する際は、1.877.200.4456（米国）または1.785.424.1732（国際）におかけください。会議IDは79795となります。電話会議が開始する10分前にお掛けください。

同社の投資家向けウェブサイト「Events and Presentations」のセクションで、電話会議のライブ音声を聞き、プレゼンテーションのスライドを閲覧することができます。

投資家向け電話会議再生情報

投資家の皆様は、投資家向けウェブサイトにアクセスするか、または1.800.934.4850（米国）または1.402.220.1178（国際）に電話することで、1月14日正午から1月23日午後11時59分（米国東部標準時）までの期間、投資家向け電話会議のリプレイを視聴できます。

Bank of Americaは世界有数の金融機関であり、個人消費者、中小企業、大企業に対し、銀行業務、投資、資産運用、その他の金融およびリスク管理の商品とサービスを提供しています。同社は米国において、約3,600か所のリテール金融センター、約15,000台のATM（現金自動支払機）、約5,900万人の認証済みデジタル・ユーザーを擁する受賞歴のあるデジタル・バンキングを通じて、約6,900万人の個人および中小企業のお客様にサービスを提供しており、他に類を見ない利便性を実現しています。Bank of Americaは、ウェルス・マネジメント、コーポレート・バンキング、投資銀行、幅広い資産クラスのトレーディングにおけるグローバル・リーダーとして、世界中の企業、政府、機関、個人を対象にサービスを提供しています。Bank of Americaは、革新的で使いやすい一連のオンライン商品・サービスを通じて、約400万世帯の中小企業を業界最高水準でサポートしています。米国とその領土、35か国以上で事業を展開し、お客様にサービスを提供しています。Bank of America Corporation（NYSE：BAC）の株式は、ニューヨーク証券取引所に上場しています。

投資家向け問い合わせ先

Lee McEntire、Bank of America

電話番号： 1.980.388.6780

[email protected]

Jonathan G. Blum、Bank of America（確定利付き投資）

電話番号： 1.212.449.3112

[email protected]

記者向け問い合わせ先

Jocelyn Seidenfeld、Bank of America

電話番号： 1.646.743.3356

[email protected]

