Barclays investe na Ubyx para promover a conectividade do dinheiro digital

A Ubyx fornece um sistema global de compensação para depósitos tokenizados e stablecoins.

LONDRES e NOVA YORK, 7 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Barclays anunciou um investimento estratégico na Ubyx Inc., um sistema de compensação dos EUA para dinheiro digital, incluindo depósitos tokenizados e stablecoins regulamentadas.

O Barclays faz investimento estratégico na Ubyx

"A interoperabilidade é essencial para desbloquear todo o potencial dos ativos digitais. À medida que o cenário de tokens, blockchains e carteiras evolui, a tecnologia especializada desempenhará um papel fundamental no fornecimento de conectividade e infraestrutura para permitir que instituições financeiras regulamentadas interajam perfeitamente. Temos o prazer de nos juntar à Ubyx em sua jornada, à medida que impulsionamos nossa ambição compartilhada de acelerar e moldar a inovação em nosso setor," disse Ryan Hayward, chefe de ativos digitais e investimentos estratégicos do Barclays.

Tony McLaughlin, CEO da Ubyx, disse: "Nossa missão é construir uma rede global comum de aceitação para dinheiro digital regulamentado, incluindo depósitos tokenizados e stablecoins regulamentadas. A participação bancária é vital para garantir resgate de valor nominal por meio de canais regulamentados. Estamos entrando em um mundo em que todas as empresas regulamentadas oferecem carteiras digitais além das contas bancárias tradicionais."

Esse investimento ocorre em um momento de crescente interesse em novas formas de dinheiro digital baseadas em tokens transacionados em infraestruturas públicas de blockchain. A clareza regulatória está avançando em várias jurisdições, e evidências de adoção crescente fora dos casos de uso de criptomoedas estão surgindo. Barclays e a Ubyx estão comprometidos com o desenvolvimento responsável do dinheiro tokenizado dentro do perímetro regulatório.

Sobre o Barclays:

Nossa visão é ser o líder centrado no Reino Unido em finanças globais. Somos um banco diversificado com franquias abrangentes de banco de consumo, corporativo, patrimônio e private banking no Reino Unido, um banco de investimento líder e um banco de consumo forte e especializado nos EUA. Por meio dessas cinco divisões, trabalhamos juntos para um futuro financeiro melhor para nossos clientes e comunidades.

Para mais informações sobre o Barclays, acesse nosso site home.barclays

Sobre a Ubyx:

A Ubyx foi fundada para facilitar a onipresença do dinheiro tokenizado, conectando múltiplos emissores a múltiplas instituições receptoras em um ambiente comum de liquidação que permite o resgate de dinheiro digital pelo valor nominal, apoiando a unicidade do dinheiro.

Para mais informações, acesse https://ubyx.xyz

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855725/Ubyx_Barclays_Partner.jpg

FONTE Ubyx Inc.; Barclays