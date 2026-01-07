Barclays Berinvestasi di Ubyx Untuk Memajukan Konektivitas Uang Digital

Ubyx menyediakan sistem kliring global untuk stablecoin dan deposito tokenisasi.

LONDON dan NEW YORK, 7 Januari, 2026 /PRNewswire/ -- Barclays mengumumkan investasi strategis di Ubyx Inc. Ubyx adalah sistem kliring asal Amerika Serikat untuk uang digital, termasuk deposito tokenisasi dan stablecoin yang diatur.

"Interoperabilitas sangat penting untuk membuka seluruh potensi aset digital. Seiring berkembangnya lanskap token, blockchain, dan dompet, teknologi khusus akan berperan penting dalam menyediakan konektivitas dan infrastruktur agar lembaga keuangan teregulasi dapat berinteraksi tanpa kendala. Kami senang sekali bergabung dengan Ubyx dalam proses mereka mencapai ambisi kami bersama, yakni mempercepat dan membentuk inovasi di seluruh industri kami," kata Ryan Hayward, Kepala Digital Assets and Strategic Investments di Barclays.

Kata Tony McLaughlin, CEO Ubyx, "Misi kami adalah membangun jaringan penerimaan global yang umum untuk uang digital yang diatur, termasuk deposito tokenisasi dan stablecoin yang diatur. Partisipasi bank sangat penting untuk menyediakan penukaran nilai nominal melalui saluran yang diatur. Kita memasuki dunia di mana setiap perusahaan teregulasi menawarkan dompet digital selain rekening bank tradisional."

Investasi ini dilakukan di saat meningkatnya minat terhadap bentuk baru uang digital berdasarkan token yang ditransaksikan pada infrastruktur blockchain publik. Kejelasan regulasi terus berkembang di beberapa yurisdiksi, dan mulai terlihat bukti peningkatan penerapan di luar penggunaan mata uang kripto. Barclays dan Ubyx berkomitmen untuk pengembangan uang tokenisasi yang bertanggung jawab dalam batas-batas peraturan.

Tentang Barclays:

Visi kami adalah menjadi pemimpin yang berpusat di Inggris di bidang keuangan global. Kami adalah bank terdiversifikasi dengan waralaba konsumen; waralaba perbankan korporat, kekayaan, dan swasta yang lengkap di Inggris; bank investasi terkemuka; dan bank konsumen khusus yang kuat di AS. Melalui lima divisi ini, kami bekerja sama bagi masa depan keuangan yang lebih baik bagi nasabah, klien, dan masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Barclays, harap kunjungi situs web kami di home.barclays

Tentang Ubyx:

Ubyx didirikan untuk mendukung meluasnya penggunaan uang tokenisasi, menghubungkan beberapa penerbit dengan beberapa institusi penerima di lingkungan penyelesaian umum yang memungkinkan penukaran uang digital dengan nilai nominal untuk mendukung kesatuan uang.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://ubyx.xyz

