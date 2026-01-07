Barclays invierte en Ubyx para avanzar en la conectividad del dinero digital

Ubyx proporciona un sistema de compensación global para depósitos tokenizados y "stablecoins" o criptomonedas estables.

LONDRES y NUEVA YORK, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Barclays anunció haber realizado una inversión estratégica en Ubyx Inc., un sistema de compensación para dinero digital con sede en EE. UU., que incluye depósitos tokenizados y criptomonedas estables reguladas.

Barclays hace una inversión estratégica en Ubyx

"La interoperabilidad es esencial para liberar todo el potencial de los activos digitales. A medida que evolucione el panorama de los tokens, las cadenas de bloques y las billeteras, la tecnología especializada desempeñará un papel fundamental para ofrecer la conectividad y la infraestructura que permitan que las instituciones financieras reguladas interactúen sin problemas. Nos complace unirnos a Ubyx en su travesía mientras impulsamos nuestra ambición compartida de acelerar y dar forma a la innovación en toda nuestra industria", comentó Ryan Hayward, director de Activos Digitales e Inversiones Estratégicas de Barclays.

Tony McLaughlin, director ejecutivo de Ubyx, señaló: "Nuestra misión es construir una red común de aceptación globalizada para el dinero digital regulado, como los depósitos tokenizados y las criptomonedas estables reguladas. La participación del sector bancario es vital para proporcionar el canje del valor nominal a través de canales regulados. Estamos entrando en un mundo en el que todas las empresas reguladas ofrecen billeteras digitales además de las cuentas bancarias tradicionales".

Esta inversión se realiza en un momento de creciente interés por las nuevas formas de dinero digital basadas en tokens que se negocian en infraestructuras públicas de cadenas de bloques. La claridad regulatoria está avanzando en varias jurisdicciones, y se está evidenciando una creciente adopción fuera de los casos de uso de criptomonedas. Barclays y Ubyx se comprometen con desarrollar dinero tokenizado de una manera responsable dentro del marco regulatorio.

Acerca de Barclays:

Nuestra visión es ser el líder en finanzas globales con sede en el Reino Unido. Somos un banco diversificado con franquicias integrales de banca de consumo, corporativa y patrimonial y privada en el Reino Unido, un banco de inversión líder y un banco de consumo estadounidense sólido y especializado. A través de estas cinco divisiones, trabajamos en conjunto para ofrecer un futuro financiero mejor a nuestros clientes, consumidores y comunidades.

Para obtener más información sobre Barclays, visite nuestro sitio web home.barclays

Acerca de Ubyx:

Ubyx se fundó para facilitar la presencia del dinero tokenizado, al conectar a múltiples emisores con múltiples instituciones receptoras en un entorno de liquidación común que permite canjear dinero digital a su valor nominal, lo que respalda la singularidad del dinero.

Para más información, visite https://ubyx.xyz

