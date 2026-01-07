Barclays 注資 Ubyx，推進數碼貨幣互通

Ubyx 致力提供代幣化存款及穩定幣的全球結算系統。

倫敦和紐約2026年1月7日 /美通社/ -- Barclays 宣佈對 Ubyx Inc. 進行策略性投資。Ubyx 是一家總部位於美國的數碼貨幣結算系統供應商，業務涵蓋代幣化存款及受監管的穩定幣。

「互通性對於釋放數碼資產的全部潛力至關重要。隨著代幣、區塊鏈及錢包的生態不斷演變，專門技術將在提供連接和基建方面發揮關鍵作用，讓受監管的金融機構能夠實現無縫互動。我們很高興能加入 Ubyx 的發展旅程，共同推動我們的共同願景，加速並重塑整個行業的創新。」Barclays 數碼資產及策略投資主管 Ryan Hayward 表示。

Barclays 對 Ubyx 進行策略性投資

Ubyx 行政總裁 Tony McLaughlin 表示：「我們的使命是為受監管的數碼貨幣（包括代幣化存款及受監管穩定幣）建立一個通用的全球受理網絡。銀行的參與對於確保透過受監管渠道進行面值贖回至關重要。我們正邁向一個新時代，每家受監管機構除了提供傳統銀行賬戶外，亦將提供數碼錢包。」

這項投資正值市場對基於公共區塊鏈基建交易的新型代幣化數碼貨幣興趣日濃。多個司法管轄區的監管框架正日趨明朗，加密貨幣應用場景以外的採用率亦見增長跡象。Barclays 與 Ubyx 致力於在合規監管範圍內，負責任地推動代幣化貨幣的發展。

Barclays 簡介：

我們的願景是成為以英國為核心的全球金融領導者。我們是一家多元化銀行，業務涵蓋全面的英國消費者、企業、財富及私人銀行服務，並擁有領先的投資銀行業務及強大的美國消費者銀行專營業務。透過這五大業務板塊，我們攜手合作，為我們的顧客、客戶及社區共創更美好的金融未來。

如欲了解更多關於 Barclays 的資訊，請瀏覽我們的網站 home.barclays

Ubyx 簡介：

Ubyx 的成立旨在促進代幣化貨幣的普及，透過一個通用的結算環境連接多個發行方與接收機構，支援數碼貨幣按面值贖回，從而維護貨幣的單一性。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://ubyx.xyz

