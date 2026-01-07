Barclays investit dans Ubyx pour promouvoi la connectivité de l'argent numérique

Ubyx fournit un système de compensation mondial pour les dépôts tokenisés et les stablecoins.

LONDRES et NEW YORK, 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Barclays a annoncé un investissement stratégique dans Ubyx Inc, un système de compensation basé aux États-Unis pour la monnaie numérique, y compris les dépôts tokenisés et les stablecoins réglementés.

« L'interopérabilité est essentielle pour exploiter pleinement le potentiel des ressources numériques. À mesure que l'écosystème des tokens, des blockchains et des portefeuilles évolue, la technologie spécialisée jouera un rôle central dans la fourniture de la connectivité et de l'infrastructure pour permettre aux établissements financiers réglementés d'interagir de manière optimale. Nous sommes heureux d'accompagner Ubyx dans son parcours, alors que nous poursuivons notre ambition commune d'accélérer et de façonner l'innovation dans notre secteur », déclare Ryan Hayward, responsable des actifs numériques et des investissements stratégiques chez Barclays.

Tony McLaughlin, CEO d'Ubyx, déclare : « Notre mission est de construire un réseau d'acceptation commun et mondialisé pour la monnaie numérique réglementée, y compris les dépôts tokenisés et les stablecoins réglementés. La participation des banques est essentielle pour assurer le remboursement de la valeur nominale par le biais de canaux réglementés. Nous entrons dans un monde où chaque entreprise réglementée propose des portefeuilles numériques en plus des comptes bancaires traditionnels. »

Cet investissement intervient à un moment où l'intérêt pour les nouvelles formes de monnaie numérique basées sur des tokens échangés sur des infrastructures blockchain publiques ne cesse de croître. La clarté réglementaire progresse dans plusieurs juridictions, et des preuves d'une adoption croissante en dehors des cas d'utilisation des cryptomonnaies apparaissent. Barclays et Ubyx s'engagent à développer de manière responsable les tokens dans le cadre de la réglementation.

À propos de Barclays :

Notre vision est d'être le leader britannique de la finance mondiale. Nous sommes une banque diversifiée qui possède au Royaume-Uni des franchises de banque de détail, de banque d'affaires, de banque de patrimoine et de banque privée, une banque d'investissement de premier plan et une banque de détail américaine solide et spécialisée. Par l'entremise de ces cinq divisions, nous travaillons ensemble à un meilleur avenir financier pour nos clients, nos consommateurs et nos communautés.

À propos d'Ubyx :

Ubyx a été créé pour faciliter l'ubiquité de l'argent tokenisé, en connectant de multiples émetteurs avec de multiples institutions réceptrices dans un environnement de règlement commun qui permet le remboursement de l'argent numérique à la valeur nominale, soutenant ainsi l'unicité de l'argent.

