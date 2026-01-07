Barclays investeert in Ubyx om de connectiviteit van digitaal geld te bevorderen

Ubyx biedt een wereldwijd clearingstelsel voor token-deposito's en stablecoins.

LONDEN en NEW YORK, 7 januari 2026 /PRNewswire/ -- Barclays heeft een strategische investering aangekondigd in Ubyx Inc., een in de VS gevestigd clearingsysteem voor digitaal geld, inclusief getokeniseerde deposito's en gereguleerde stablecoins.

"Interoperabiliteit is essentieel om het volledige potentieel van digitale activa te benutten. Naarmate het landschap van tokens, blockchains en wallets evolueert, zal gespecialiseerde technologie een cruciale rol spelen bij het leveren van connectiviteit en infrastructuur om gereglementeerde financiële instellingen in staat te stellen naadloos met elkaar te kunnen communiceren. We zijn verheugd om samen met Ubyx onze gedeelde ambitie na te streven om innovatie in onze sector te versnellen en vorm te geven", aldus Ryan Hayward, Hoofd van Digital Assets and Strategic Investments bij Barclays.

Tony McLaughlin, CEO van Ubyx, zei: "Onze missie is om een gemeenschappelijk geglobaliseerd acceptatienetwerk te bouwen voor gereguleerd digitaal geld, inclusief getokeniseerde deposito's en gereguleerde stablecoins. De deelname van banken is van vitaal belang om de terugbetaling van de nominale waarde via gereguleerde kanalen mogelijk te maken. We gaan een wereld binnen waarin elk gereguleerd bedrijf naast traditionele bankrekeningen ook digitale wallets aanbiedt."

Deze investering komt in een tijd van groeiende belangstelling voor nieuwe vormen van digitaal geld op basis van tokens die worden verhandeld op openbare blockchain-infrastructuren. De regelgeving wordt in verschillende rechtsgebieden steeds duidelijker en er zijn aanwijzingen dat cryptocurrency steeds vaker ook buiten de gebruikelijke toepassingsgebieden wordt gebruikt. Barclays en Ubyx zetten zich in voor de verantwoordelijke ontwikkeling van getokeniseerd geld binnen de regelgeving.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855434/Ubyx_Barclays_Partner.jpg