Beny recebe prêmio Top Brand PV 2024 para inversores pela EUPD Research

WENZHOU, China, 13 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Como líder global em novas soluções de energia, Beny anunciou que recebeu o prestigioso prêmio PV 2024 da EUPD Research Top Brand para inversores. Esse reconhecimento não apenas destaca as realizações excepcionais de Beny, mas também reflete o alto nível de confiança que os parceiros mundiais têm na empresa.

O prêmio EUPD Research Top Brand PV é uma das honras mais conceituadas do setor fotovoltaico, projetada para reconhecer empresas que se destacam em reconhecimento de marca, participação de mercado e satisfação do cliente. Ao realizar pesquisas e análises rigorosas para avaliação, esta certificação de marca detém autoridade e credibilidade significativas no setor. Ganhar este prêmio significa a posição de liderança de mercado de uma empresa e a influência significativa da marca.

Como líder no setor global de novas energias, Beny impulsionou consistentemente a inovação no desenvolvimento de produtos e acumulou uma vasta experiência em soluções integradas. Seus microinversores se destacam por sua alta potência líder do setor, capacidade de manuseio de corrente e compatibilidade com módulos fotovoltaicos, tornando-os a escolha preferida para instalações fotovoltaicas em varandas e telhados.

Atualmente, Beny estabeleceu um layout de negócios abrangente integrando "PV + armazenamento de energia + carregamento de EV", oferecendo aos clientes globais uma solução completa, desde a produção de energia até o armazenamento e utilização. Graças a esse layout estratégico voltado para o futuro e ao profundo entendimento das necessidades dos clientes, Beny ganhou reconhecimento generalizado no mercado, culminando com o recebimento do prêmio Top Brand PV 2024.

Comentando sobre o prêmio, o Gerente Geral de Beny, Jundan Wang, disse: "Ganhar este prêmio não é apenas um reconhecimento de nossas conquistas, mas também um incentivo para o nosso desenvolvimento futuro. Beny tomará esse reconhecimento como um novo ponto de partida, inovando continuamente e buscando a excelência para levar a indústria a novos patamares."

No futuro, Beny continuará a alavancar suas vantagens tecnológicas e capacidades inovadoras para fornecer aos clientes produtos e serviços superiores. A empresa planeja aumentar ainda mais seu investimento em P&D, expandir a promoção e aplicação de suas soluções "PV + armazenamento de energia + carregamento de veículos elétricos" e apoiar a transição global para a energia verde.

