Beny получает награду Top Brand PV 2024 за инверторы от EUPD Research

ВЭНЬЧЖОУ, Китай, 14 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Будучи мировым лидером в области новых энергетических решений, компания Beny объявила о присуждении ей престижной награды EUPD Research Top Brand PV 2024 за инверторы. Это признание не только подчеркивает выдающиеся достижения Beny, но и отражает высокий уровень доверия и уверенности партнеров по всему миру в компании.

BENY

Премия EUPD Research Top Brand PV — одна из самых престижных наград в фотоэлектрической отрасли, которая вручается компаниям, которые преуспевают в узнаваемости бренда, доле рынка и удовлетворенности клиентов. Благодаря тщательным исследованиям и анализу для оценки эта сертификация бренда имеет значительный авторитет и доверие в отрасли. Получение этой награды означает лидирующее положение компании на рынке и значительное влияние на бренд.

Являясь лидером в глобальном секторе новой энергетики, Beny последовательно внедряет инновации в разработку продуктов и накапливает обширный опыт в области комплексных решений. Микроинверторы компании выделяются своей ведущей в отрасли высокой выходной мощностью, возможностью обработки тока и совместимостью с фотоэлектрическими модулями, что делает их предпочтительным выбором для балконных и крышных фотоэлектрических установок.

В настоящее время компания Beny разработала комплексный бизнес-план, объединяющий «фотоэлектрическую систему + хранение энергии + зарядку электромобилей», предлагая глобальным клиентам комплексное решение от производства энергии до хранения и использования. Благодаря этой перспективной стратегической компоновке и глубокому пониманию потребностей клиентов, компания Beny получила широкое признание на рынке, что привело к получению награды Top Brand PV 2024.

Комментируя награду, генеральный директор Beny Джундан Ванг (Jundan Wang) сказал: «Получение этой награды является не только признанием наших достижений, но и стимулом для нашего будущего развития. Beny примет эту награду как новую отправную точку, постоянно внедряя инновации и стремясь к совершенству, чтобы вывести отрасль на новые высоты».

В будущем Beny продолжит использовать свои технологические преимущества и инновационные возможности для предоставления клиентам превосходных продуктов и услуг. Компания планирует еще больше увеличить инвестиции в исследования и разработки, расширить продвижение и применение своих решений «фотоэлектрическая система + хранение энергии + зарядка электромобилей» и поддержать глобальный переход на зеленую энергию.

Дополнительную информацию см. на сайте www.beny.com.

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