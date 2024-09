Beny reçoit le Top Brand PV 2024 Award pour les onduleurs par EUPD Research

WENZHOU, Chine, 13 sept. 2024 /PRNewswire/ -- En tant que leader mondial des solutions de nouvelles énergies, Beny a annoncé qu'elle avait reçu le prestigieux prix EUPD Research Top Brand PV 2024 pour les onduleurs. Cette reconnaissance ne met pas seulement en évidence les réalisations exceptionnelles de Beny, mais reflète également le niveau élevé de confiance que les partenaires du monde entier accordent à l'entreprise.

Le prix EUPD Research Top Brand PV est l'une des distinctions les plus prestigieuses de l'industrie photovoltaïque. Il est destiné à récompenser les entreprises qui excellent en termes de notoriété de la marque, de part de marché et de satisfaction de la clientèle. En menant des recherches et des analyses rigoureuses à des fins d'évaluation, cette certification de marque jouit d'une autorité et d'une crédibilité significatives dans l'industrie. L'obtention de ce prix témoigne de la position de leader d'une entreprise sur le marché et de l'influence significative de sa marque.

En tant que leader dans le secteur mondial des nouvelles énergies, Beny a constamment innové dans le développement de produits et a accumulé une vaste expérience en matière de solutions intégrées. Ses micro-onduleurs se distinguent par leur puissance de sortie élevée, leur capacité de traitement du courant et leur compatibilité avec les modules photovoltaïques, ce qui en fait le choix privilégié pour les installations photovoltaïques sur les balcons et les toits.

Actuellement, Beny a mis en place une structure commerciale complète intégrant « PV + stockage d'énergie + recharge des véhicules électriques », offrant aux clients du monde entier une solution complète allant de la production d'énergie au stockage et à l'utilisation. Grâce à cette stratégie tournée vers l'avenir et à sa compréhension approfondie des besoins des clients, Beny a acquis une large reconnaissance sur le marché, qui s'est concrétisée par l'obtention du prix Top Brand PV 2024.

Jundan Wang, directeur général de Beny's, a déclaré : « Ce prix n'est pas seulement une reconnaissance de nos réalisations, mais aussi un encouragement pour notre développement futur. Beny prendra cette récompense comme un nouveau point de départ, en innovant continuellement et en recherchant l'excellence pour mener l'industrie vers de nouveaux sommets. »

À l'avenir, Beny continuera à tirer parti de ses avantages technologiques et de ses capacités d'innovation pour fournir à ses clients des produits et des services de qualité supérieure. L'entreprise prévoit d'augmenter encore ses investissements en R&D, de développer la promotion et l'application de ses solutions « PV + stockage d'énergie + recharge des VE », et de soutenir la transition mondiale vers l'énergie verte.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.beny.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2504898/BENY.jpg