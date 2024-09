Beny otrzymuje nagrodę Top Brand PV 2024 w kategorii falowników przyznawaną przez EUPD Research

WENZHOU, Chiny, 13 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Beny, światowy lider w dziedzinie rozwiązań nowej energetyki, ogłosił otrzymanie prestiżowej nagrody EUPD Research Top Brand PV 2024 w kategorii falowników. To wyróżnienie nie tylko podkreśla wybitne osiągnięcia firmy, ale pokazuje też wysoki poziom zaufania, jakim darzą Beny jej globalni partnerzy.

BENY

Nagroda EUPD Research Top Brand PV to jedna z najbardziej cenionych nagród w branży fotowoltaiki, której celem jest honorowanie przedsiębiorstw o doskonałych wynikach w zakresie świadomości marki, udziału w rynku i zadowolenia klientów. Dzięki rygorystycznym kryteriom oceny i analizy, ten certyfikat marki cieszy się dużym uznaniem i zaufaniem w branży. Zdobycie tej nagrody świadczy o czołowej pozycji firmy na rynku i dużym znaczeniu marki.

Jako lider w globalnym sektorze nowej energetyki, firma Beny niezmiennie tworzy innowacje w zakresie opracowywania produktów i zdobyła już ogromne doświadczenie w dziedzinie rozwiązań zintegrowanych. Jej mikrofalowniki wyróżniają się najwyższą w branży mocą wyjściową, zdolnością obsługi prądu i zgodnością z modułami fotowoltaicznymi, dzięki czemu są preferowanym wyborem do fotowoltaicznych instalacji balkonowych i dachowych.

Obecnie Beny realizuje kompleksowy pakiet biznesowy integrujący „Fotowoltaikę + magazynowanie energii + ładowanie pojazdów elektrycznych", oferując klientom z całego świata kompletne rozwiązanie od wytwarzania energii aż po jej magazynowanie i wykorzystanie. Dzięki tej przyszłościowej strategii i dogłębnemu zrozumieniu potrzeb klientów, firma Beny stała się powszechnie rozpoznawalna na rynku, czego kulminacją było otrzymanie nagrody Top Brand PV 2024.

Odnosząc się do nagrody, dyrektor generalny firmy Beny Jundan Wong powiedział: „Traktujemy tę nagrodę nie tylko jako dowód uznania dla naszych osiągnięć, ale też jako zachętę do przyszłego rozwoju. Beny uznaje to wyróżnienie za nowy punkt wyjścia do dalszej pracy, aby nieprzerwanie wprowadzać innowacje i dążyć do doskonałości, prowadząc całą branżę na nowe wyżyny.

W przyszłości, Beny nadal będzie wykorzystywać przewagi technologiczne i innowacje, aby zapewniać klientom najlepsze produkty i usługi. Spółka dąży do dalszego zwiększania inwestycji w badania i rozwój, rozwijania promocji i zastosowania rozwiązań „Fotowoltaiki + magazynowania energii + ładowania pojazdów elektrycznych" oraz wspierania globalnego przejścia na energię przyjazną dla środowiska.

Więcej informacji na stronie internetowej www.beny.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2504898/BENY.jpg