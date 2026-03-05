Beyond Alliance: empresas líderes direcionarão $ 100 milhões para reduzir superpoluentes

NEW HAVEN, Connecticut, 5 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Um grupo de empresas globais líderes anunciou hoje uma iniciativa de $ 100 milhões para acelerar a redução de superpoluentes - poderosos agentes de aquecimento, como metano, carbono negro e gases refrigerantes, que são responsáveis por cerca de metade de todo o aquecimento climático até o momento e podem contribuir para a poluição prejudicial do ar.

Este novo esforço – a Iniciativa de Ação Superpoluente – visa proporcionar benefícios climáticos, de saúde e econômicos positivos, aumentando o financiamento para projetos que reduzem esses poluentes, muitas vezes de curta duração, mas altamente potentes. Por meio da iniciativa, empresas como Amazon, Autodesk, Figma, Google, JPMorganChase, Salesforce e Workday identificarão e financiarão projetos de alto impacto direcionados a superpoluentes em todo o mundo. O objetivo desta iniciativa é implantar $ 100 milhões até 2030 para desbloquear ações em áreas onde o progresso é extremamente necessário.

"Os superpoluentes são uma parte importante da equação para limitar o aquecimento atmosférico. Os especialistas concordam que eliminá-los onde pudermos é uma das alavancas mais poderosas que temos para gerar impacto a curto prazo, desempenhando um papel vital e complementar na remoção de CO2. Google está animado para se juntar a seus pares na aceleração do progresso para eliminar os superpoluentes", disse Randy Spock, Líder de Créditos de Carbono e Remoções Google.

Os superpoluentes são emitidos por fontes que incluem produção de energia, agricultura, resíduos e sistemas de resfriamento. Embora os mais comuns permaneçam na atmosfera por menos tempo do que o dióxido de carbono, eles podem reter o calor dezenas a milhares de vezes mais poderosamente, tornando sua redução uma das maneiras mais rápidas de retardar o aquecimento de curto prazo.

Muitas soluções para reduzir os superpoluentes já estão disponíveis e são econômicas. O metano sozinho impulsiona cerca de um terço do aquecimento de curto prazo de hoje e a redução global de metano pode evitar mais de $ 1 trilhão em danos ao mercado até 2050.

A ação rápida sobre superpoluentes também pode proporcionar benefícios humanos e ambientais significativos. De acordo com a análise, reduções agressivas poderiam evitar mais de meio grau Celsius de aquecimento até 2050, evitar milhões de mortes prematuras por poluição do ar a cada ano e proteger dezenas de milhões de culturas anualmente. O corte de superpoluentes é, portanto, uma das formas mais eficazes e imediatamente disponíveis para retardar o aquecimento a curto prazo, tornando-se um freio de emergência crítico para o planeta.

"Reduzir os superpoluentes é uma das melhores maneiras de limitar o aquecimento de curto prazo, proporcionando benefícios críticos para a qualidade do ar, a saúde pública e a resiliência agrícola. Uma abordagem de várias partes interessadas pode ajudar a acelerar as soluções em escala — a Salesforce tem orgulho de apoiar essa iniciativa com nossos colegas ", disse Max Scher, vice-presidente de sustentabilidade da Salesforce.

A iniciativa é organizada pela Beyond Alliance, uma coalizão liderada por empresas focada em aumentar o financiamento corporativo para soluções climáticas de alta integridade. A Beyond apoiará as empresas participantes fornecendo pesquisa, relatórios, compartilhamento de conhecimento e outras atividades associadas à implementação da iniciativa.

"Estamos em uma década decisiva para o clima, e reduzir os superpoluentes é uma das poucas alavancas que podem dobrar a curva rapidamente", disse Luke Pritchard , diretor da Beyond Alliance. Esta iniciativa mostra como as empresas podem implantar capital privado onde é mais importante - desbloqueando soluções que reduzem o aquecimento, melhoram a qualidade do ar e fornecem resultados mensuráveis agora, ao mesmo tempo em que criam um caminho claro para os outros seguirem. "

Para identificar as melhores oportunidades de ação rápida, a Beyond Alliance fará parceria com o Laboratório de Contenção de Carbono e os principais especialistas científicos para criar um roteiro global destacando como as empresas podem apoiar o progresso na ação superpoluente. O roteiro, previsto para ser lançado ainda este ano, descreverá como e onde o capital privado pode ser implantado para alcançar o maior impacto e será disponibilizado ao público para permitir que outras empresas, investidores e governos acelerem o progresso.

A Beyond estruturou sua iniciativa com base em um conjunto de princípios orientadores destinados a maximizar os resultados, incluindo impacto catalítico, rigor científico, transparência, urgência e colaboração. Para obter mais informações, acesse www.beyond-alliance.org/superpollutants.

O anúncio foi bem recebido pelas principais organizações que trabalham para acelerar a ação sobre superpoluentes, incluindo a Cascade Climate, a Clean Air Fund, a Climate and Clean Air Coalition, a Climateworks Foundation, a Environmental Defense Fund, a Global Methane Hub e a Super Pollutant Action Alliance.

