Beyond Alliance(비욘드 얼라이언스), 선도 기업들과 1억 달러 규모 '슈퍼오염물질' 감축 이니셔티브 출범

뉴헤이븐, 코네티컷주, 2026년 3월 5일 /PRNewswire/ -- 글로벌 선도 기업들이 오늘 메탄, 블랙카본, 냉매가스 등 강력한 온난화 물질인 '슈퍼오염물질(superpollutants)' 감축을 촉진하기 위한 1억 달러 규모의 이니셔티브를 발표했다. 이들 물질은 지금까지 발생한 기후 온난화의 약 절반에 기여했으며, 유해한 대기오염을 유발할 수 있다.

이번 신규 이니셔티브인 **슈퍼오염물질 행동 이니셔티브(Superpollutant Action Initiative)**는 비교적 수명이 짧지만 강력한 온난화 효과를 지닌 오염물질을 감축하는 프로젝트에 대한 자금 지원을 확대함으로써 기후, 보건, 경제적 측면에서 긍정적인 효과를 창출하는 것을 목표로 한다. Amazon, Autodesk, Figma, Google, JPMorganChase, Salesforce, Workday 등 참여 기업들은 전 세계에서 슈퍼오염물질을 겨냥한 영향력 있는 프로젝트를 각각 발굴해 자금을 지원할 예정이다. 본 이니셔티브는 2030년까지 총 1억 달러를 투입해 오염 감축이 시급한 분야에서 행동을 촉진하는 것을 목표로 한다.

Google의 탄소 크레딧 및 제거 부문 책임자인 랜디 스폭(Randy Spock)은 "슈퍼오염물질은 대기 온난화를 제한하는 방정식에서 핵심적인 요소다. 전문가들은 가능한 한 이를 제거하는 것이 단기적 영향을 창출할 수 있는 가장 강력한 수단 중 하나이며, 이산화탄소 제거를 보완하는 필수적 역할을 한다는 데 동의한다"며 "Google은 동종 기업들과 함께 슈퍼오염물질 제거를 가속하게 되어 기쁘다"고 말했다.

슈퍼오염물질은 에너지 생산, 농업, 폐기물, 냉각 시스템 등 다양한 영역에서 배출된다. 가장 일반적인 슈퍼오염물질은 이산화탄소보다 대기 중 체류 기간은 짧지만, 열을 수십 배에서 수천 배까지 더 강력하게 가두는 특성이 있어, 이를 감축하는 것은 단기적 온난화를 늦출 수 있는 가장 빠른 방법 중 하나로 평가된다.

슈퍼오염물질을 감축하기 위한 해결책은 이미 많으며 비용 효율성도 높다. 메탄만 해도 현재 단기적 온난화의 약 3분의 1을 유발하고 있으며, 전 세계적인 메탄 저감 조치는 2050년까지 1조 달러 이상의 시장 피해를 방지할 것으로 추정된다.

슈퍼오염물질에 대한 신속한 대응은 인류와 환경에도 큰 이점을 제공할 수 있다. 분석에 따르면, 공격적인 감축 조치는 2050년까지 0.5도 이상의 온난화를 방지하고, 매년 수백만 건의 조기 사망을 예방하며, 수천만 톤에 달하는 농작물을 보호할 수 있다. 따라서 슈퍼오염물질 감축은 단기적 온난화를 늦출 수 있는 가장 효과적이고 즉각적으로 실행 가능한 방법 중 하나로, 지구를 위한 중요한 '비상 브레이크'로 평가된다.

Salesforce의 지속가능성 부문 부사장인 맥스 셰어(Max Scher)는 "슈퍼오염물질 감축은 단기적 온난화를 억제하는 가장 효과적인 방법 중 하나로, 대기질 개선, 공중보건 향상, 농업 회복력 강화 등 중요한 이점을 제공한다"며 "다자 이해관계자 접근 방식은 대대적인 해결책을 촉진하는 데 기여할 수 있으며, Salesforce는 동종 기업들과 함께 이 이니셔티브를 지원하게 되어 자랑스럽다"고 밝혔다.

이번 이니셔티브는 고무결성(high-integrity) 기후 해결책에 대한 기업 자금 지원 확대를 목표로 하는 기업 주도 연합체 **Beyond Alliance(비욘드 얼라이언스)**가 주관한다. Beyond Alliance는 연구, 보고, 지식 공유 등 이니셔티브 이행과 관련된 활동을 제공함으로써 참여 기업을 지원할 예정이다.

Beyond Alliance의 루크 프리처드(Luke Pritchard) 디렉터는 "지금은 기후 위기를 해결할 결정적 10년의 시기로, 슈퍼오염물질 감축은 곡선을 빠르게 꺾을 수 있는 몇 안 되는 수단 중 하나"라며 "이번 이니셔티브는 기업들이 온난화를 줄이고 대기질을 개선하며 즉각적이고 측정 가능한 성과를 창출하는 해결책에 민간 자본을 투입할 수 있음을 보여주며, 동시에 다른 기업들이 따를 수 있는 명확한 경로를 제시한다"고 말했다.

신속한 행동을 위한 최적의 기회를 식별하기 위해 Beyond Alliance는 Carbon Containment Lab(카본 컨테인먼트 랩) 및 주요 과학 전문가들과 협력해 기업이 슈퍼오염물질 감축을 지원할 수 있는 방안을 제시하는 글로벌 로드맵을 마련할 예정이다. 올해 말 발표 예정인 해당 로드맵은 최대 효과를 달성하기 위해 민간 자본이 투입될 수 있는 방식과 분야를 제시하며, 다른 기업, 투자자, 정부가 감축 활동을 가속할 수 있도록 대중에게 공개될 예정이다.

Beyond Alliance는 촉매적 영향, 과학적 엄밀성, 투명성, 긴급성, 협력 등 최대 성과 창출을 위한 일련의 원칙에 기반해 본 이니셔티브를 설계했다. 자세한 내용은 www.beyond-alliance.org/superpollutants에서 확인할 수 있다.

이번 발표는 Cascade Climate, Clean Air Fund, Climate and Clean Air Coalition, Climateworks Foundation, Environmental Defense Fund, Global Methane Hub, Super Pollutant Action Alliance 등 슈퍼오염물질 감축에 박차를 가하고 있는 주요 기관들로부터 환영을 받았다.

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2923338/Beyond_Alliance_Logo.jpg

SOURCE Beyond Alliance