Más allá de la alianza: las empresas líderes destinarán 100 millones de $ para reducir los supercontaminantes

NEW HAVEN, Connecticut, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Un grupo de empresas líderes a nivel mundial ha anunciado hoy una iniciativa de $ 100 millones para acelerar la reducción de los supercontaminantes, potentes agentes de calentamiento como el metano, el carbono negro y los gases refrigerantes que son responsables de aproximadamente la mitad de todo el calentamiento climático hasta la fecha y pueden contribuir a la contaminación dañina del aire.

Este nuevo esfuerzo, la Iniciativa de Acción de Supercontaminantes, tiene como objetivo generar beneficios positivos para el clima, la salud y la economía mediante la financiación de proyectos que reduzcan estos contaminantes, a menudo de corta duración pero muy potentes. A través de la iniciativa, empresas como Amazon, Autodesk, Figma, Google, JPMorganChase, Salesforce y Workday identificarán y financiarán proyectos de alto impacto dirigidos a los supercontaminantes de todo el mundo. El objetivo de esta iniciativa es desplegar $ 100 millones hasta 2030 para desbloquear la acción en áreas donde el progreso es críticamente necesario.

"Los supercontaminantes son una parte importante de la ecuación para limitar el calentamiento atmosférico. Los expertos coinciden en que eliminarlos donde podamos es una de las palancas más poderosas que tenemos para generar un impacto a corto plazo, desempeñando un papel vital y complementario a la eliminación del CO2. Google se complace en unirse a sus homólogos para acelerar el progreso para eliminar los supercontaminantes ", dijo Randy Spock, director de Créditos y Eliminaciones de Carbono de Google.

Los supercontaminantes se emiten de fuentes que incluyen la producción de energía, la agricultura, los residuos y los sistemas de refrigeración. Aunque los más comunes permanecen en la atmósfera durante menos tiempo que el dióxido de carbono, pueden atrapar el calor de decenas a miles de veces más poderosamente, lo que hace que su reducción sea una de las formas más rápidas de frenar el calentamiento a corto plazo.

Muchas soluciones para reducir los supercontaminantes ya están disponibles y son rentables. El metano por sí solo impulsa aproximadamente un tercio del calentamiento actual a corto plazo y la reducción global de metano podría evitar más de $ 1 billón en daños al mercado para 2050.

La acción rápida sobre los supercontaminantes también puede aportar importantes beneficios para los seres humanos y el medio ambiente. Según el análisis, las reducciones agresivas podrían evitar más de medio grado centígrado de calentamiento para 2050, prevenir millones de muertes prematuras por contaminación del aire cada año y proteger decenas de millones de cultivos anualmente. Por lo tanto, reducir los supercontaminantes es una de las formas más efectivas e inmediatamente disponibles para frenar el calentamiento a corto plazo, lo que lo convierte en un freno de emergencia crítico para el planeta.

"Reducir los supercontaminantes es una de las mejores maneras de limitar el calentamiento a corto plazo, ya que ofrece beneficios fundamentales para la calidad del aire, la salud pública y la resiliencia agrícola. Un enfoque de múltiples partes interesadas puede ayudar a acelerar las soluciones a escala: Salesforce se enorgullece de apoyar esta iniciativa con nuestros pares ", afirmó Max Scher, vicepresidente de Sostenibilidad de Salesforce.

La iniciativa está organizada por Beyond Alliance, una coalición liderada por empresas centrada en ampliar la financiación corporativa para soluciones climáticas de alta integridad. Beyond apoyará a las empresas participantes proporcionando investigación, informes, intercambio de conocimientos y otras actividades asociadas con la implementación de la iniciativa.

"Estamos en una década decisiva para el clima, y reducir los supercontaminantes es una de las pocas palancas que pueden doblar la curva rápidamente", dijo Luke Pritchard , Director de Beyond Alliance. "Esta iniciativa muestra cómo las empresas pueden desplegar capital privado donde más importa: desbloquear soluciones que reduzcan el calentamiento, mejoren la calidad del aire y ofrezcan resultados medibles ahora, al tiempo que crean un camino claro para que otros lo sigan".

Para identificar las mejores oportunidades para una acción rápida, Beyond Alliance se asociará con el Laboratorio de Contención de Carbono y los principales expertos científicos para crear una hoja de ruta global que destaque cómo las empresas pueden apoyar el progreso en la acción de los supercontaminantes. La hoja de ruta, que se publicará a finales de este año, describirá cómo y dónde se puede desplegar el capital privado para lograr el mayor impacto y se pondrá a disposición del público para permitir que otras empresas, inversores y gobiernos aceleren el progreso.

Beyond estructuró su iniciativa basada en un conjunto de principios rectores diseñados para maximizar los resultados, incluidos el impacto catalítico, el rigor científico, la transparencia, la urgencia y la colaboración. Para más información, visite www.beyond-alliance.org/superpollutants.

El anuncio ha sido bien recibido por las principales organizaciones que trabajan para acelerar la acción sobre los supercontaminantes, incluidos Cascade Climate, el Fondo de Aire Limpio, la Coalición por el Clima y el Aire Limpio, la Fundación Climateworks, el Fondo de Defensa Ambiental, el Centro Mundial de Metano y la Alianza de Acción contra los Supercontaminantes.

