Beyond Alliance：領先公司聯手投放 1 億美元，力減超級污染物

康州紐黑文2026年3月5日 /美通社/ -- 多間全球領先公司今天宣佈將投入 1 億美元啟動一項計劃，加速減少超級污染物。這些物質包括甲烷、黑碳和製冷劑氣體，暖化效應強勁，至今導致的氣候暖化佔總量約一半，同時亦加劇有害的空氣污染。

這項名為「超級污染物行動倡議」(Superpollutant Action Initiative) 的新計劃，旨在透過增加資金，支持更多能夠削減這些短期內效應極強的污染物的項目，從而在氣候、健康和經濟方面帶來裨益。 參與這項倡議的公司包括 Amazon、Autodesk、Figma、Google、JPMorganChase、Salesforce 及 Workday，其將各自識別並資助全球各地的高效益超級污染物治理項目。 這項倡議旨在 2030 年前投放 1 億美元，於極需取得突破的領域推動實際行動。

Google 碳信用與碳移除主管 Randy Spock 表示：「為了應對大氣暖化問題，抑制超級污染物是關鍵一環。 專家一致認同，儘可能消除這些污染物，是我們在短期內應對氣候變化最有效的方法之一，能與減碳措施相輔相成，發揮關鍵作用。 Google 很高興能與其他公司一起，加快消除超級污染物。」

超級污染物無處不在，源頭包括能源生產、農業、廢物處理和冷卻系統。 超級污染物雖在大氣中留存時間比二氧化碳較短，但溫室效應卻強數十至數千倍，遏制此類污染物無疑是為地球降溫的捷徑。

其實現今已有不少具成本效益的方法，可有效減少超級污染物。 僅僅甲烷這種污染物，就導致了目前約三分之一的短期暖化現象。若全球能合力減排甲烷，到 2050 年便可避免超過 1 萬億美元的經濟損失。

迅速應對超級污染物，更能大大造福人類健康和生態環境。 有分析指出，若能積極減排，到 2050 年便可避免全球升溫超過攝氏 0.5 度，每年更有數百萬人可免於因空氣污染而早逝，農作物收成也能得到保障，免受數千萬噸的損失。 由此可見，減少超級污染物是我們在短期內減慢全球暖化其中一種最有效、最現成的方法，可視為保護地球的關鍵手段。

Salesforce 可持續發展副總裁 Max Scher 說：「減少超級污染物，是應對當前氣候危機的一大良方，既能改善空氣質素、保障公眾健康，又可增強農業的抵禦能力。 結合各界力量，能加快大規模推行解決方案。Salesforce 很榮幸能與其他企業共同支持這項意義非凡的倡議。」

此倡議由 Beyond Alliance 策劃，聯盟由企業牽頭，致力匯聚更多企業資金，投放於富公信力的優質氣候解決方案。 為了支援參與公司，Beyond 將提供全方位協助，涵蓋研究分析、報告發佈、知識分享，以至各項與落實倡議相關的活動。

Beyond Alliance 總監Luke Pritchard 說：「未來十年是應對氣候變化的關鍵。減少超級污染物，是少數能夠快速見效、扭轉局面的方法。 此倡議展現公司如何將資金徹底用得其所，資助各項立竿見影的方案，既抑制暖化、改善空氣質素，更為業界開闢清晰可行的路徑，引領更多企業加入。」

為了找出最能迅捷見效的行動機遇，Beyond Alliance 將聯同 Carbon Containment Lab 及頂尖科學家，共同制定全球路線圖，彰顯公司可如何推動超級污染物治理工作。 這份路線圖預計於今年稍後公佈，當中說明如何和在哪裡投放私人資本才能發揮最大效益。路線圖將公開予公眾參閱，協助其他公司、投資者及政府加快行動步伐。

Beyond 制定此倡議時，恪守一系列核心原則，以期實現最大成果。這些原則包括發揮催化作用、秉持科學精神、確保過程透明、體現行動迫切、促進跨界合作。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.beyond-alliance.org/superpollutants。

此消息公佈後，隨即獲得一眾致力推動超級污染物治理工作的權威組織支持，包括 Cascade Climate、Clean Air Fund、Climate and Clean Air Coalition、Climateworks Foundation、Environmental Defense Fund、Global Methane Hub 及 Super Pollutant Action Alliance。

