Au-delà de l'Alliance : Les grandes entreprises consacreront 100 millions de dollars à la réduction des superpolluants

NEW HAVEN, Conn., 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Un groupe de grandes entreprises mondiales a annoncé aujourd'hui une initiative de 100 millions de dollars pour accélérer la réduction des superpolluants - de puissants agents de réchauffement tels que le méthane, le carbone noir et les gaz réfrigérants qui sont responsables d'environ la moitié du réchauffement climatique à ce jour et peuvent contribuer à une pollution atmosphérique nocive.

Ce nouvel effort - l'initiative Superpollutant Action Initiative - vise à obtenir des effets positifs sur le climat, la santé et l'économie en augmentant le financement de projets visant à réduire ces polluants souvent de courte durée, mais très puissants. Dans le cadre de cette initiative, des entreprises telles que Amazon, Autodesk, Figma, Google, JPMorganChase, Salesforce et Workday, identifieront et financeront chacune des projets à fort impact ciblant les superpolluants dans le monde entier. L'objectif de cette initiative est de déployer 100 millions de dollars jusqu'en 2030 pour débloquer des actions dans des domaines où des progrès sont absolument nécessaires.

« Les superpolluants sont un élément majeur de l'équation visant à limiter le réchauffement de l'atmosphère. Les experts s'accordent à dire que les éliminer là où nous le pouvons est l'un des leviers les plus puissants dont nous disposons pour avoir un impact à court terme, jouant un rôle vital et complémentaire à celui de l'élimination du CO2. Google se réjouit de rejoindre ses pairs sur le site et d'accélérer les progrès réalisés sur le site pour éliminer les superpolluants », a déclaré Randy Spock, responsable des crédits carbone et de l'élimination des émissions de gaz à effet de serre chez Google.

Les superpolluants sont émis par des sources telles que la production d'énergie, l'agriculture, les déchets et les systèmes de refroidissement. Bien que les plus courants d'entre eux restent moins longtemps dans l'atmosphère que le dioxyde de carbone, ils peuvent piéger la chaleur des dizaines, voire des milliers de fois plus puissamment, ce qui fait de leur réduction l'un des moyens les plus rapides de ralentir le réchauffement à court terme.

De nombreuses solutions pour réduire les superpolluants sont déjà disponibles et rentables. Le méthane est à lui seul responsable d'environ un tiers du réchauffement actuel à court terme et la réduction du méthane à l'échelle mondiale permettrait d'éviter plus de 1 000 milliards de dollars de dommages au marché d'ici à 2050.

Une action rapide sur les superpolluants peut également avoir des effets bénéfiques importants sur l'homme et l'environnement. Selon l'analyse , des réductions importantes pourraient éviter un réchauffement de plus d'un demi-degré Celsius d'ici à 2050, prévenir des millions de décès prématurés dus à la pollution atmosphérique chaque année et protéger des dizaines de millions de récoltes chaque année. La réduction des superpolluants est donc l'un des moyens les plus efficaces et les plus immédiatement disponibles pour ralentir le réchauffement à court terme, ce qui en fait un frein d'urgence essentiel pour la planète.

« La réduction des superpolluants est l'un des meilleurs moyens de limiter le réchauffement à court terme, ce qui présente des avantages décisifs pour la qualité de l'air, la santé publique et la résilience de l'agriculture. Une approche multipartite peut contribuer à accélérer les solutions à grande échelle - Salesforce est fière de soutenir cette initiative avec ses pairs », a déclaré Max Scher, vice-président du développement durable, Salesforce.

L'initiative est organisée par l'Alliance Beyond, une coalition dirigée par des entreprises et axée sur l'augmentation du financement des entreprises pour des solutions climatiques à haute intégrité. Beyond soutiendra les entreprises participantes en leur fournissant des recherches, des rapports, un partage des connaissances et d'autres activités liées à la mise en œuvre de l'initiative.

« Nous vivons une décennie décisive pour le climat, et la réduction des superpolluants est l'un des rares leviers permettant d'infléchir rapidement la courbe », a déclaré Luke Pritchard, Directeur, Beyond Alliance. « Cette initiative montre comment les entreprises peuvent déployer des capitaux privés là où c'est le plus important, en débloquant des solutions qui réduisent le réchauffement, améliorent la qualité de l'air et donnent des résultats mesurables dès maintenant, tout en créant une voie claire que d'autres pourront suivre ».

Afin d'identifier les meilleures opportunités d'action rapide, la Beyond Alliance s'associera au Carbon Containment Lab et à des experts scientifiques de premier plan pour créer une feuille de route mondiale soulignant la manière dont les entreprises peuvent soutenir les progrès en matière d'action contre les superpolluants. La feuille de route, qui devrait être publiée dans le courant de l'année, indiquera comment et où les capitaux privés peuvent être déployés pour avoir le plus d'impact possible et sera rendue publique pour permettre à d'autres entreprises, investisseurs et gouvernements d'accélérer les progrès.

Beyond a structuré son initiative sur la base d'un ensemble de principes directeurs visant à maximiser les résultats, notamment l'impact catalytique, la rigueur scientifique, la transparence, l'urgence et la collaboration. Pour plus d'informations, consultez le site www.beyond-alliance.org/superpollutants.

Cette annonce a été accueillie favorablement par les principales organisations qui s'efforcent d'accélérer la lutte contre les superpolluants, notamment Cascade Climate, le Clean Air Fund, la Climate and Clean Air Coalition, la Climateworks Foundation, l'Environmental Defense Fund, le Global Methane Hub et l'Alliance pour l'action en matière de superpolluants.

