CIUDAD DE PANAMÁ, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, ha anunciadoel lanzamiento de su campaña de trading centrada en acciones del sector de memoria y almacenamiento, ofreciendo un fondo de recompensas de 100.000 USDT y la oportunidad de ganar acciones tokenizadas de Nvidia (NVDAON) para los usuarios que operen con acciones líderes del sector de chips de memoria y almacenamiento. La campaña, que se desarrollará del 2 al 9 de junio, ofrece a los traders la oportunidad de operar con una de las tendencias más observadas del mercado.

BingX destaca las acciones de Micron y Samsung con una campaña de 100.000 USDT (PRNewsfoto/BingX)

A través de BingX TradFi, los usuarios pueden hacer trading de acciones de las principales empresas de memoria y almacenamiento, incluidas Micron Technology, Samsung Electronics, SanDisk y SK Hynix, junto con más de 100 activos financieros tradicionales que abarcan acciones, materias primas, índices y mercados de divisas.

Esta iniciativa surge tras el éxito de las campañas de trading de acciones de BingX, el trading de acciones de KOSPI y las materias primas de oro y petróleo. Como parte de la suite BingX TradFi, los usuarios podrán acceder a diversas oportunidades de trading para campañas multiactivos basadas en tendencias de mercado.

Esta campaña surge en un momento en que el sector global de memoria y almacenamiento atrae una renovada atención de los inversores, impulsado por la creciente demanda de infraestructura de IA, centros de datos, computación en la nube y aplicaciones de computación de alto rendimiento. Los sólidos resultados y la creciente inversión de capital en todo el ecosistema de semiconductores han contribuido a impulsar el interés en las empresas que se beneficiarán del aumento del gasto relacionado con la IA. Al destacar las acciones de memoria y almacenamiento, BingX busca brindar a los inversores acceso a uno de los temas clave que darán forma a los mercados globales de tecnología y capital en 2026.

Sobre BingX

Fundada en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Considerada una de las cinco principales plataformas de intercambio de derivados de criptomonedas a nivel mundial y pionera en el copy trading de criptomonedas, BingX responde a las necesidades cambiantes de los usuarios en todos los niveles de experiencia.

Con un conjunto integral de productos y servicios basados en IA, que incluye futuros, operaciones al contado, copy trading y ofertas de TradFi, BingX ofrece a los usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

BingX lleva siendo partner oficial del Chelsea Football Club desde 2024 y se ha converitido en el primer exchange cripto partner oficial de Scuderia Ferrari HP desde 2026.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

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FUENTE BingX