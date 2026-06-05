BingX TradFi 提供美股及超過百種傳統金融資產交易選擇

作為 BingX TradFi 生態的重要組成部分，平台持續擴大傳統金融產品版圖，繼股票交易、韓國 KOSPI 股票交易，以及黃金與原油等商品交易服務推出後，進一步豐富多元資產投資選項，協助用戶在單一平台上探索更多市場機會。

近年來，隨著 AI 基礎設施、資料中心、雲端運算及高效能運算需求快速增長，全球記憶體與儲存產業再度成為市場關注焦點。半導體產業鏈企業亮眼的財務表現，以及持續增加的資本支出，進一步推升市場對相關企業的投資興趣。透過提供相關產業龍頭企業股票交易服務，BingX 希望讓用戶更便捷地參與全球科技產業的重要成長趨勢，掌握 2026 年最受矚目的市場主題之一。

為慶祝相關產業股票上線與市場熱度升溫，BingX 亦同步推出限時交易活動。活動期間為 6 月 2 日至 6 月 9 日，用戶交易指定記憶體與儲存產業股票，即有機會參與總獎池高達 100,000 USDT 的獎勵計畫，並獲得代幣化輝達股票（NVDAON）等獎勵。

關於 BingX

BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，服務遍及全球超過 4,000 萬名用戶。作為全球前五大加密貨幣衍生品交易所之一，BingX 同時也是加密貨幣跟單交易領域的先驅，致力於滿足不同經驗層級投資者的多元需求。

透過涵蓋合約交易、現貨交易、跟單交易及TradFi 等 AI 驅動產品與服務，BingX 為用戶提供創新且高效的交易工具，協助提升交易表現、決策信心與操作效率。

自 2024 年起，BingX 成為切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴；並於 2026 年成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。

SOURCE BingX