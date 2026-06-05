BingX акцентирует внимание на акциях Micron и Samsung, запуская кампанию с призовым фондом 100 000 USDT на фоне роста сектора хранения данных

ПАНАМА-СИТИ, 5 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3-ИИ компания, объявляет о запуске торговой кампании, посвящённой акциям компаний из сектора памяти и хранения данных. Пользователей ждёт призовой фонд в размере 100 000 USDT, а также возможность выиграть токенизированные акции NVIDIA (NVDAON) за торговлю акциями ведущих производителей памяти и решений для хранения данных через платформу BingX TradFi. Кампания проходит с 2 по 9 июня и предоставляет трейдерам возможность принять участие в одном из самых обсуждаемых рыночных трендов.

BingX Spotlights Micron & Samsung Stocks With a 100,000 USDT Campaign Amid Storage Rally

Через BingX TradFi пользователи могут торговать акциями ведущих компаний сектора памяти и хранения данных, включая Micron Technology, Samsung Electronics, SanDisk и SK Hynix, а также более чем 100 традиционными финансовыми активами, охватывающими акции, сырьевые товары, индексы и валютные рынки.

Данная инициатива продолжает серию успешных кампаний BingX, посвящённых торговле акциями, акциям индекса KOSPI, а также золоту и нефти. В рамках экосистемы BingX TradFi пользователи могут рассчитывать на широкий спектр торговых возможностей, основанных на мультиактивном подходе и актуальных рыночных трендах.

Запуск кампании происходит на фоне возобновившегося интереса инвесторов к глобальному сектору памяти и хранения данных, вызванного растущим спросом на инфраструктуру для искусственного интеллекта, дата-центры, облачные вычисления и высокопроизводительные вычислительные системы. Сильные финансовые результаты компаний и увеличение капитальных вложений в полупроводниковую отрасль способствовали росту интереса к компаниям, которые могут выиграть от расширения инвестиций в AI-инфраструктуру. Выделяя акции компаний сектора памяти и хранения данных, BingX стремится предоставить трейдерам доступ к одной из ключевых тем, формирующих глобальные технологические и финансовые рынки в 2026 году.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей и Web3-AI компанией, обслуживающей более 40 миллионов пользователей по всему миру. Входя в топ-5 глобальных криптовалютных деривативных бирж и являясь пионером в области криптокопитрейдинга, BingX удовлетворяет растущие потребности пользователей с любым уровнем опыта.

Благодаря комплексной линейке продуктов и сервисов на базе искусственного интеллекта, включая фьючерсы, спотовую торговлю, копитрейдинг и решения TradFi, BingX предоставляет пользователям инновационные инструменты, разработанные для повышения эффективности, уверенности и результативности торговли.

С 2024 года BingX является главным партнёром Chelsea FC, а в 2026 году стала первой официальной криптовалютной биржей – партнёром Scuderia Ferrari HP.

Дополнительная информация: https://bingx.com/ru

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