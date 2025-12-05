BingX anuncia su Compra Recurrente para simplificar la operativa en el mercado cripto

CIUDAD DE PANAMÁ, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, ha anunciado hoy el lanzamiento de Compra Recurrente, una nueva función de trading en spot diseñada para ayudar a los principiantes a entrar en el mercado de criptomonedas con facilidad y confianza en la volatilidad. Esta función automatiza las compras de criptomonedas a intervalos fijos y con montos de entrada flexibles, ofreciendo a los usuarios un método fácil de usar para crear posiciones a largo plazo sin necesidad de predecir el mercado.

Compra Recurrente permite a los usuarios comprar automáticamente criptomonedas seleccionadas a intervalos regulares, ya sea por hora, día, semana o mes, a partir de 1 USDT. Esto les permite generar inversiones sin intentar predecir los mínimos del mercado ni reaccionar a las fluctuaciones de precios. Al distribuir las compras a lo largo del tiempo, la Compra Recurrente ayuda a equilibrar los efectos de la volatilidad de los precios y reduce el costo promedio de entrada, lo que la convierte en una estrategia popular tanto para principiantes como para inversores a largo plazo que buscan un enfoque simple pero disciplinado para la acumulación de activos.

"Con Compra Recurrente, ofrecemos a los nuevos traders una forma más sencilla de participar en criptomonedas sin verse atrapados por el ruido diario de los precios.", afirmó Vivien Lin, Chief Product Officer de BingX. "En BingX, nos dedicamos a ofrecer una amplia gama de productos para traders de todos los niveles, y esta función refuerza nuestro compromiso de apoyar a los principiantes con herramientas prácticas y accesibles que les ayudan a ganar confianza y a mantener la constancia en su experiencia de trading".

Sobre BingX

Fundado en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, con más de 20 millones de usuarios en todo el mundo. Con una gama integral de productos y servicios impulsados por IA, que incluye spot trading, derivados, y copy trading; BingX satisface las necesidades cambiantes de los usuarios de todos los niveles de experiencia, desde principiantes a profesionales. Comprometidos con la creación de una plataforma de trading fiable e inteligente, BingX ofrece a sus usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento y la confianza. En 2024, BingX se convirtió en orgulloso partner como exchange cripto oficial del Chelsea FC, marcando su debut en el mundo de los deportes.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

