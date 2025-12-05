BingX wprowadza funkcję Recurring Buy, aby pomóc użytkownikom przetrwać wahania rynku kryptowalut

PANAMA, 5 grudnia 2025 /PRNewswire/ -- BingX, wiodąca giełda kryptowalut i firma Web3 AI, ogłosiła uruchomienie nowej funkcji handlu spot – Recurring Buy („Zakup cykliczny"), zaprojektowanej, aby pomóc początkującym użytkownikom łatwo i pewnie wejść na rynek kryptowalut, nawet przy dużej zmienności. Funkcja automatyzuje zakup wybranych kryptowalut w stałych odstępach czasu i z elastycznymi kwotami, zapewniając prosty sposób na budowanie długoterminowych pozycji bez konieczności przewidywania momentu wejścia.

Recurring Buy umożliwia automatyczne kupowanie kryptowalut co godzinę, codziennie, co tydzień lub co miesiąc – od kwoty zaczynającej się od 1 USDT. Dzięki rozłożeniu zakupów w czasie funkcja ta pomaga zmniejszać wpływ zmienności oraz obniżyć średni koszt wejścia. To strategia ceniona zarówno przez początkujących, jak i przez inwestorów długoterminowych, którzy preferują podejście proste i zdyscyplinowane.

„Dzięki Recurring Buy dajemy nowym traderom łatwiejszy sposób uczestniczenia w rynku, bez konieczności śledzenia codziennych wahań cen," powiedziała Vivien Lin, Chief Product Officer w BingX. „Naszym celem jest dostarczanie szerokiej gamy produktów dla traderów na każdym poziomie, a ta funkcja potwierdza nasze zaangażowanie we wspieranie początkujących praktycznymi i przystępnymi narzędziami, które budują ich pewność i konsekwencję."

O BingX

Założona w 2018 roku, BingX jest wiodącą giełdą kryptowalut i firmą Web3 AI, obsługującą globalną społeczność ponad 20 milionów użytkowników. Jej oferta obejmuje narzędzia oparte na AI, handel derywatami, spot oraz copy trading. BingX tworzy solidną i inteligentną infrastrukturę handlową, która wzmacnia efektywność i pewność inwestorów. W 2024 roku BingX została oficjalnym partnerem kryptowalutowym klubu Chelsea FC.

Więcej informacji: https://bingx.com/pl

