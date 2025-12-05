BingX запускает функцию регулярных покупок Recurring Buy, помогая пользователям переживать рыночные колебания

ПАНАМА, 5 декабря 2025 год /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, объявила о запуске новой функции спотовой торговли – Recurring Buy («Регулярная покупка»), созданной для того, чтобы помочь новичкам легко и уверенно входить в рынок криптовалют даже в условиях высокой волатильности. Функция автоматизирует покупки криптовалют с фиксированной периодичностью и гибкими суммами, предлагая простой инструмент для долгосрочного накопления без необходимости угадывать рыночные циклы.

Recurring Buy позволяет автоматически покупать выбранные криптовалюты с регулярным интервалом – ежечасно, ежедневно, еженедельно или ежемесячно – начиная от 1 USDT. Это помогает пользователям постепенно формировать портфель, не пытаясь найти точное дно рынка или реагировать на каждое ценовое движение. Распределяя покупки во времени, Recurring Buy снижает влияние волатильности и уменьшает среднюю цену входа – стратегия, популярная среди новичков и долгосрочных инвесторов, которые предпочитают простой и дисциплинированный подход к накоплению активов.

«С Recurring Buy мы даем новичкам более простой способ участвовать в крипторынке, не отвлекаясь на ежедневный ценовой шум», – сказала Вивьен Лин, директор по продукту BingX. – «В BingX мы стремимся создавать широкий спектр продуктов для трейдеров любого уровня, и эта функция подчеркивает нашу приверженность поддержке новичков с помощью практичных и доступных инструментов, которые помогают им обрести уверенность и придерживаться выбранной стратегии».

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX – ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, объединяющая более 20 млн пользователей по всему миру. Платформа предлагает комплекс решений на базе ИИ, включая деривативы, спотовую торговлю и копитрейдинг, удовлетворяя потребности трейдеров всех уровней. BingX создает надежную и интеллектуальную торговую инфраструктуру, повышающую эффективность и уверенность пользователей. В 2024 году BingX стала официальным криптопартнером футбольного клуба Chelsea FC.

