BingX se torna a primeira exchange de criptomoedas parceira da Scuderia Ferrari HP

CIDADE DO PANAMÁ, 16 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, uma exchange de criptomoedas líder e empresa Web3-AI, anunciou hoje uma parceria plurianual com a Scuderia Ferrari HP, marcando a primeira colaboração da BingX no automobilismo e a primeira parceria da Scuderia Ferrari HP com uma marca de exchange de criptomoedas. Essa aliança histórica une duas marcas globais reconhecidas por ultrapassar os limites de performance e inovação.

A parceria com a Scuderia Ferrari HP representa um marco decisivo na estratégia de expansão global da BingX. Como uma das equipes de automobilismo mais icônicas do mundo, a Scuderia Ferrari HP personifica precisão, ambição e a busca contínua pela excelência - valores que refletem a visão da BingX à medida que continua a escalar sua plataforma e sua comunidade. A colaboração consolida a posição da BingX como uma marca top of mind no cenário cripto e sinaliza o compromisso de longo prazo da empresa com parcerias de classe mundial e inovação.

Daniel Lai, Chief Business Officer da BingX, comentou: "Essa parceria é mais do que um marco. Firmar parceria com a Scuderia Ferrari HP estabelece um novo padrão para a BingX. A disciplina, a precisão e a busca incansável pela excelência da Scuderia Ferrari HP refletem os valores que buscamos como uma exchange global. Essa parceria nos desafia a elevar tudo o que construímos, cada experiência que entregamos e cada usuário que atendemos ao redor do mundo."

Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer da Scuderia Ferrari HP, afirmou:"Temos o prazer de dar as boas-vindas à BingX como a primeira parceira de exchange de criptomoedas da Scuderia Ferrari HP. Essa colaboração reflete nossa disposição em adotar tecnologias emergentes que estejam alinhadas com nossa filosofia voltada para o futuro. À medida que nos aproximamos de uma nova era no automobilismo com os regulamentos da FIA de 2026, essa aliança demonstra nossa prontidão para explorar inovações de ponta dentro e fora das pistas, mantendo-nos fiéis ao nosso legado de precisão e busca pela excelência. Ao selecionar a BingX como nossa primeira parceira no segmento de exchanges de criptomoedas, reconhecemos o potencial transformador desse setor e a oportunidade de nos conectar com públicos globais mais amplos por meio de novas experiências digitais."

Nos próximos anos, os fãs poderão interagir com a BingX em uma ampla variedade de eventos da Scuderia Ferrari HP, plataformas digitais, conteúdos globais e experiências exclusivas à medida que a parceria evolui. Essa colaboração plurianual define o tom de um novo período de ambição global para a BingX: um período marcado por parcerias inovadoras, alinhamento com marcas de classe mundial e o compromisso de moldar o futuro da indústria.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange de criptomoedas líder e empresa Web3-AI, atendendo uma comunidade global de mais de 40 milhões de usuários. Com um portfólio abrangente de produtos e serviços impulsionados por IA — incluindo derivativos, negociação à vista e copy trading — a BingX atende às necessidades em constante evolução de usuários de todos os níveis de experiência, de iniciantes a profissionais. Comprometida em construir uma plataforma de negociação confiável e inteligente, a BingX capacita seus usuários com ferramentas inovadoras projetadas para aumentar o desempenho e a confiança. A BingX é parceira principal do Chelsea Football Club desde 2024 e tornou-se a primeira exchange de criptomoedas parceira oficial da Scuderia Ferrari HP em 2026.

Para mais informações, visite: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863429/IMG_5646.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5721642/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX