BingX zostaje pierwszą w historii giełdą kryptowalut współpracującą ze Scuderia Ferrari HP

MIASTO PANAMA, 16 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- BingX, wiodąca giełda kryptowalut i firma Web3-AI, ogłosiła dziś wieloletnie partnerstwo ze Scuderia Ferrari HP, co oznacza pierwszą współpracę BingX w świecie motorsportu oraz pierwszą w historii Scuderia Ferrari HP współpracę z giełdą kryptowalut. To partnerstwo łączy dwie globalne marki, rozpoznawalne dzięki doskonałości w wydajności i innowacyjności.

Partnerstwo ze Scuderia Ferrari HP stanowi kluczowy kamień milowy w globalnej strategii ekspansji BingX. Jako jeden z najbardziej ikonicznych zespołów motorsportowych na świecie, Scuderia Ferrari HP uosabia precyzję, ambicję oraz ciągłe dążenie do perfekcji - wartości zgodne z wizją BingX, która nieustannie rozwija swoją platformę i społeczność. Współpraca umacnia pozycję BingX jako jednej z wiodących marek w świecie kryptowalut i podkreśla długofalowe zaangażowanie firmy w światowej klasy partnerstwa oraz innowacje.

Daniel Lai, Chief Business Officer w BingX, skomentował: "To partnerstwo to coś więcej niż kamień milowy. Współpraca ze Scuderia Ferrari HP ustanawia nowy punkt odniesienia dla BingX. Dyscyplina, precyzja i nieustanne dążenie do doskonałości Scuderia Ferrari HP odzwierciedlają wartości, które staramy się realizować jako globalna giełda. To partnerstwo motywuje nas do podnoszenia standardów w każdym aspekcie - we wszystkim, co tworzymy, w każdej obsługiwanej interakcji i w każdym doświadczeniu naszych użytkowników na całym świecie."

Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer w Scuderia Ferrari HP, dodał: "Cieszymy się, że BingX dołącza do Scuderia Ferrari HP jako pierwszy w historii partner giełdowy w obszarze kryptowalut. Ta współpraca odzwierciedla nasze otwarcie na nowe technologie, które wpisują się w naszą progresywną filozofię. W miarę jak zbliżamy się do nowej ery motorsportu zgodnie z przepisami FIA 2026, to partnerstwo pokazuje nasze gotowość do eksplorowania najnowocześniejszych innowacji zarówno na torze, jak i poza nim, pozostając wiernymi naszemu dziedzictwu precyzji i dążenia do doskonałości. Wybierając BingX jako naszego pierwszego partnera w obszarze giełd kryptowalut, dostrzegamy transformacyjny potencjał tego sektora oraz możliwość dotarcia do szerszej, globalnej publiczności poprzez nowe doświadczenia cyfrowe."

W nadchodzących latach fani mogą spodziewać się interakcji z BingX podczas różnych wydarzeń Scuderia Ferrari HP, na platformach cyfrowych, w treściach globalnych oraz w ekskluzywnych doświadczeniach w ramach rozwijającego się partnerstwa. To wieloletnie partnerstwo wyznacza nowy etap globalnych ambicji BingX: okres przełomowych współprac, światowej klasy synergii marek oraz zaangażowania w kształtowanie przyszłości branży.

O BingX

Założona w 2018 roku, BingX jest wiodącą giełdą kryptowalut i firmą Web3-AI, obsługującą globalną społeczność ponad 40 milionów użytkowników. Z kompletnym pakietem produktów i usług opartych na sztucznej inteligencji, w tym instrumentami pochodnymi, handlem spot i copy tradingiem, BingX odpowiada na zmieniające się potrzeby użytkowników na wszystkich poziomach, od początkujących po profesjonalistów. Firma koncentruje się na budowaniu zaufanej i inteligentnej platformy handlowej, zapewniając innowacyjne narzędzia zwiększające wydajność i pewność użytkowników. BingX jest głównym partnerem Chelsea Football Club od 2024 roku i stała się pierwszym oficjalnym partnerem giełdowym Scuderia Ferrari HP w 2026 roku.

Więcej informacji: https://bingx.com/pl-pl

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2863429/IMG_5646.jpg

Logotyp - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5721642/BingX_logo_Logo.jpg