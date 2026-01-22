BingX становится первым в истории криптовалютным партнёром Scuderia Ferrari HP

ПАНАМА-СИТИ, 22 января 2026 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3-AI компания, сегодня объявила о многолетнем партнёрстве со Scuderia Ferrari HP. Это сотрудничество стало первым партнёрством BingX в автоспорте и первой в истории коллаборацией Scuderia Ferrari HP с криптовалютной биржей. Данный исторический альянс объединяет два глобальных бренда, известных своим стремлением расширять границы производительности и инноваций.

Партнёрство со Scuderia Ferrari HP является ключевой вехой в стратегии глобальной экспансии BingX. Будучи одной из самых культовых команд в мировом автоспорте, Scuderia Ferrari HP олицетворяет точность, амбиции и непрерывное стремление к совершенству – ценности, которые полностью соответствуют видению BingX по масштабированию своей платформы и сообщества. Это сотрудничество укрепляет позиции BingX как бренда top-of-mind в криптоиндустрии и подчёркивает долгосрочную приверженность компании партнёрствам мирового уровня и инновациям.

Даниэль Лай, Chief Business Officer BingX, прокомментировал: «Это партнёрство – больше, чем просто знаковое событие. Сотрудничество со Scuderia Ferrari HP устанавливает новый стандарт для BingX. Дисциплина, точность и неустанное стремление Scuderia Ferrari HP к совершенству отражают те ценности, к которым мы стремимся как глобальная биржа. Это партнёрство побуждает нас повышать планку во всём, что мы создаём, в каждом пользовательском опыте и в каждом сервисе, который мы предоставляем пользователям по всему миру».

Лоренцо Джорджетти, Chief Racing Revenue Officer Scuderia Ferrari HP, отметил: «Мы рады приветствовать BingX в качестве первого криптовалютного партнёра Scuderia Ferrari HP. Это сотрудничество отражает нашу готовность внедрять новые технологии, соответствующие нашей ориентированной на будущее философии. В преддверии новой эры автоспорта с регламентом FIA 2026 года данный альянс демонстрирует нашу открытость к передовым инновациям как на трассе, так и за её пределами, при сохранении верности нашему наследию точности и стремления к совершенству. Выбрав BingX в качестве первого партнёра в сфере криптовалютных бирж, мы признаём трансформационный потенциал этого сектора и возможности для взаимодействия с более широкой глобальной аудиторией через новые цифровые форматы».

В ближайшие годы болельщики смогут взаимодействовать с BingX в рамках различных мероприятий Scuderia Ferrari HP, на цифровых платформах, в глобальном контенте и эксклюзивных активациях по мере развития партнёрства. Это многолетнее сотрудничество задаёт тон новому этапу глобальных амбиций BingX – этапу, определяемому прорывными партнёрствами, выверенным брендинговым позиционированием и стремлением формировать будущее индустрии.

О компании BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей и Web3-AI компанией, обслуживающей глобальное сообщество из более чем 40 миллионов пользователей. Благодаря широкому спектру продуктов и сервисов с применением ИИ, включая деривативы, спотовую торговлю и копитрейдинг, BingX отвечает потребностям пользователей всех уровней – от новичков до профессионалов. Следуя миссии создания надёжной и интеллектуальной торговой платформы, BingX предоставляет пользователям инновационные инструменты для повышения эффективности и уверенности в торговле. С 2024 года BingX является главным партнёром футбольного клуба Chelsea FC, а в 2026 году стала первой официальной криптовалютной биржей-партнёром Scuderia Ferrari HP.

Дополнительная информация: https://bingx.com/ru-ru

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2863429/IMG_5646.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5721642/BingX_logo_Logo.jpg