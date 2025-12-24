Bitmine Immersion (BMNR) anuncia que suas reservas de ETH atingiram 4,066 milhões de tokens e que suas reservas totais em criptomoedas e dinheiro somam US$ 13,2 bilhões.

Bitmine agora detém 3,37% do fornecimento de tokens ETH, dois terços do caminho para a 'Alquimia dos 5%'

LAS VEGAS, 24 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) A Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" ou a "Empresa"), uma empresa de rede Bitcoin e Ethereum com foco na acumulação de criptomoedas para investimento a longo prazo, anunciou hoje que as participações da Bitmine em criptomoedas, dinheiro total e projetos "moonshot" totalizam US$ 13,2 bilhões.

Em 21 de dezembro, às 15h (horário do leste dos EUA), as participações da empresa em criptomoedas eram compostas por 4.066.062 ETH a US$ 2.991 por ETH (Coinbase), 193 Bitcoins (BTC), uma participação de US$ 32 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) (projetos "moonshot") e um total de US$ 1 bilhão em caixa. As reservas de ETH da Bitmine correspondem a 3,37% da oferta total de ETH (120,7 milhões de ETH).

"A Bitmine continua a aumentar de forma constante suas reservas de ETH, adicionando 98.852 ETH na última semana, e as reservas da Bitmine agora ultrapassam a marca crucial de 4 milhões de tokens ETH." "Este é um marco extraordinário alcançado em apenas 5,5 meses", declarou Thomas "Tom" Lee, da Fundstrat e presidente da Bitmine. "Estamos progredindo rapidamente rumo à 'alquimia dos 5%' e já estamos vendo as sinergias resultantes de nossas participações substanciais em ETH." Somos uma entidade fundamental na transição de Wall Street para a blockchain por meio da tokenização. E temos estado fortemente envolvidos com as principais entidades que impulsionam o desenvolvimento de ponta na comunidade DeFi."

A Bitmine detém a maior carteira de criptomoedas, sendo a número 1 em Ethereum e a número 2 global, atrás da Strategy Inc. (MSTR), que possui 671.268 BTC avaliados em US$ 59 bilhões. A Bitmine continua sendo a maior reserva de ETH do mundo.

"Continuamos a fazer progressos na nossa solução de staking conhecida como The Made in America Validator Network (MAVAN)." Esta será a solução 'melhor da categoria', oferecendo infraestrutura de staking segura, e será implementada no início de 2026", continuou Lee.

A Lei GENIUS e o Projeto Cripto da SEC são tão transformadores para os serviços financeiros em 2025 quanto a ação dos EUA de 15 de agosto de 1971, que pôs fim ao sistema de Bretton Woods e ao padrão-ouro do dólar americano há 54 anos. Este evento de 1971 foi o catalisador da modernização de Wall Street, criando os famosos titãs de Wall Street e os sistemas financeiros e de pagamentos que conhecemos hoje. Estes provaram ser melhores investimentos do que o ouro.

A BitMine é agora uma das ações mais negociadas nos EUA. De acordo com dados da Fundstrat, a ação negociou um volume médio diário de US$ 1,7 bilhão (média de 5 dias, em 19 de dezembro de 2025), ocupando a 66ª posição nos EUA, atrás do Wells Fargo (65ª posição) e à frente da Chevron (67ª posição) entre 5.704 ações listadas nos EUA ( statista.com e em pesquisa da Fundstrat).

Bitmine realizará o seu encontro anual de acionistas no Wynn Las Vegas em 15 de janeiro de 2026. A empresa incentiva os acionistas a votarem e a comparecerem ao seu Encontro Geral Anual de Acionistas ("Encontro Anual"), a ser realizado presencialmente no Wynn Las Vegas em 15 de janeiro de 2026. Seguem abaixo os detalhes e a programação do Encontro Anual deste ano:

Encontro Anual da Bitmine:

Localização: Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109

Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109 Horário: 12h00 às 15h00

12h00 às 15h00 Agenda:

Eleger oito (8) diretores para o próximo ano; Aprovar a alteração do estatuto para aumentar o número de ações ordinárias autorizadas; Aprovar o Plano de Incentivo Geral de 2025; e Aprovar, em caráter consultivo não vinculativo, o regime especial de remuneração variável por desempenho para o presidente executivo.

Participação no Encontro Anual: os acionistas que desejarem participar do Encontro Anual pessoalmente deverão se registrar com antecedência em https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 e seguir as instruções fornecidas. O cadastro deve ser concluído e enviado até às 23h59 do dia 13 de janeiro de 2026. Horário padrão do leste dos Estados Unidos. No dia do encontro, esteja preparado para apresentar seu ingresso e seu documento de identidade com foto na entrada. Caso tenha alguma dúvida ou precise de ajuda no processo de registro, entre em contato com a Alliance Advisors pelo e-mail [email protected] .

os acionistas que desejarem participar do Encontro Anual pessoalmente deverão se registrar com antecedência em e seguir as instruções fornecidas. O cadastro deve ser concluído e enviado até às 23h59 do dia 13 de janeiro de 2026. Horário padrão do leste dos Estados Unidos. Votação: os acionistas podem votar pessoalmente no Encontro Geral Anual ou por procuração, independentemente de comparecerem ou não ao evento, utilizando um dos seguintes métodos: Por correio : todos os acionistas registrados que receberam cópias impressas dos materiais de procuração da empresa podem votar marcando, assinando, datando e devolvendo seu cartão de procuração. Por telefone : ligue para o número indicado no seu cartão de procuração e siga as instruções gravadas. Você precisará do número de controle impresso no seu cartão de acesso. Pela internet : acesse https://AALvote.com/BMNR ou, se você recebeu cópias impressas de seus materiais de procuração, escaneie o código QR no cartão de procuração. Você precisará do número de controle impresso no seu cartão de acesso. As opções de votação por telefone e por internet para os acionistas registrados de todas as ações serão encerradas às 23h59 (horário do leste dos EUA) do dia 14 de janeiro de 2026.

os acionistas podem votar pessoalmente no Encontro Geral Anual ou por procuração, independentemente de comparecerem ou não ao evento, utilizando um dos seguintes métodos: Caso tenha alguma dúvida ou precise de ajuda, entre em contato com a Alliance Advisors pelo telefone [inserir número de telefone aqui]. 1-855-206-1722 ou [email protected] Horário de funcionamento: Segunda a sexta: 9h às 22h EST Sábado e domingo: 10h às 22h (horário padrão do leste dos EUA)



O encontro anual será transmitido ao vivo pela conta da Bitmine no X: https://x.com/bitmnr

A apresentação de resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa estão disponíveis aqui: https://bitminetech.io/investor-relations/

A mensagem do presidente pode ser encontrada aqui:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Para se manter informado, registre-se em: https://bitminetech.io/contact-us/

Sobre a Bitmine

A Bitmine é uma empresa de rede Bitcoin e Ethereum com foco na acumulação de criptomoedas para investimentos de longo prazo, sejam elas adquiridas por nossas operações de mineração de Bitcoin ou provenientes de transações de captação de capital. As linhas de negócios da empresa incluem mineração de Bitcoin, mineração sintética de Bitcoin por meio do envolvimento na mineração de Bitcoin, hashrate como produto financeiro, serviços de consultoria e mineração para empresas interessadas em obter receitas em Bitcoin, e consultoria geral sobre Bitcoin para empresas de capital aberto. As operações da BitMine estão localizadas em regiões de baixo custo de energia em Trinidad, Pecos, Texas, e Silverton, Texas.

Para mais detalhes, siga no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas". As declarações contidas neste comunicado à imprensa que não sejam puramente históricas são prospectivas e envolvem riscos e incertezas. Constam neste documento, especificamente, declarações prospectivas sobre o progresso e a realização das metas da Empresa em relação à aquisição e ao staking de ETH, o valor de longo prazo do Ethereum, o crescimento e avanço contínuos da estratégia de tesouraria do Ethereum da Empresa e os benefícios aplicáveis à Empresa. Ao avaliar essas declarações prospectivas, você deve considerar diversos fatores, incluindo a capacidade da BitMine de acompanhar as novas tecnologias e as mudanças nas necessidades do mercado; a capacidade da BitMine de financiar seus negócios atuais, as operações de tesouraria do Ethereum e os negócios futuros propostos; o ambiente competitivo dos negócios da BitMine; e o valor futuro do Bitcoin e do Ethereum. Os resultados efetivos e o desempenho futuros podem diferir significativamente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeras condições, muitas delas fora do controle da Bitmine, incluindo as estabelecidas na seção Fatores de Risco do Formulário 10-K da Bitmine, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC") em 21 de novembro de 2025, bem como a todos os demais documentos arquivados na SEC, conforme alterados ou atualizados periodicamente. Cópias dos registros da BitMine junto à SEC estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov . A Bitmine não assume qualquer obrigação de atualizar estas declarações para refletir revisões ou alterações posteriores à data deste comunicado, exceto quando exigido por lei.

