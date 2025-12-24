Bitmine Immersion (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,066 millones de tokens, mientras que el total de sus tenencias de criptomonedas y efectivo asciende a 13,2 mil millones de dólares

Bitmine ahora posee el 3,37 % del suministro de tokens ETH, dos tercios del camino hacia la "Alquimia del 5 %"

Las criptomonedas de Bitmine + tenencias de efectivo totales + "Moonshots" suman un total 13,2 mil millones de dólares, que incluye 4,066 millones de tokens ETH, 1 mil millones de efectivo y otras criptomonedas en cartera

Bitmine llevará a cabo su junta anual de accionistas en el Wynn Las Vegas el 15 de enero de 2026

Bitmine lidera el sector de tesorería criptográfica tanto por la velocidad con la que aumenta el valor liquidativo criptográfico por acción como por la elevada liquidez bursátil de las acciones de BMNR

Bitmine es la acción en el puesto 66 más negociada en EE. UU., con un volumen de operaciones de 1,7 mil millones de dólares al día (promedio de 5 días)

Bitmine sigue contando con el respaldo de un grupo de primer nivel de inversionistas institucionales, entre ellos Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversionista personal Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5 % de ETH

LAS VEGAS, 24 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "compañía"), una empresa de Bitcoin y Ethereum Network centrada en la acumulación de criptomonedas para inversiones a largo plazo, anunció hoy que sus tenencias en criptomonedas Bitmine + total en efectivo + "moonshots" alcanzan un total de 13,2 mil millones de dólares.

Al 21 de diciembre a las 3:00 p. m. ET, las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 4.066.062 ETH a 2.991 dólares por ETH (Coinbase), 193 bitcoins (BTC), una participación de 32 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total en efectivo de 1 mil millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 3,37 % del suministro de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"Bitmine continúa aumentando sus tenencias de ETH de manera constante, al sumar 98.852 ETH la semana pasada, y ahora las tenencias de Bitmine superan los cruciales 4 millones de tokens ETH. Esto representa un hito importante el cual se logró en tan solo 5,5 meses", afirmó Thomas "Tom" Lee de Fundstrat, presidente de Bitmine. "Estamos avanzando rápidamente hacia la 'alquimia del 5 %' y ya estamos viendo las sinergias generadas a partir de nuestras importantes tenencias de ETH. Somos una entidad clave que facilita la transición de Wall Street hacia la cadena de bloques a través de la tokenización. Y hemos colaborado estrechamente con las principales entidades que impulsan el desarrollo de vanguardia en la comunidad DeFi".

Las tenencias criptográficas de Bitmine dominan como la tesorería número uno de Ethereum y la segunda tesorería mundial, por detrás de Strategy Inc. (MSTR), que posee 671.268 BTC valorados en 59 mil millones de dólares. Bitmine continúa siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

"Seguimos avanzando en nuestra solución de staking conocida como The Made in America Validator Network (MAVAN). Esta será la 'mejor solución en su tipo', al ofrecer una infraestructura de staking segura y se implementará a principios del año 2026", continuó Lee.

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) supondrán una transformación para los servicios financieros en 2025 tan importante como la medida adoptada por EE. UU. el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street que dio lugar a los emblemáticos titanes de Wall Street y a los sistemas financieros y de pago actuales. Estas inversiones resultaron ser mejores que las del oro.

Bitmine es actualmente una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción se ha operado con un volumen diario promedio de 1,7 mil millones de dólares (promedio de 5 días, al 19 de diciembre de 2025), ubicándose en el puesto 66 en EE. UU., detrás de Wells Fargo (puesto 65) y por delante de Chevron (puesto 67) entre 5.704 acciones que cotizan en EE. UU. ( statista.com e investigación de Fundstrat).

Bitmine celebrará su reunión anual de accionistas en el Wynn Las Vegas el 15 de enero de 2026. La empresa insta a los accionistas a votar y asistir de forma presencial a su reunión anual de accionistas que se celebrará en el Wynn Las Vegas, el 15 de enero de 2026. A continuación, puede encontrar los detalles y el programa de la reunión anual de este año:

Reunión anual de Bitmine:

Lugar: Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109

Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109 Horario: de 12:00 p. m. a 3:00 p. m. PST

de 12:00 p. m. a 3:00 p. m. PST Programa:

Elegir a ocho (8) directores para el próximo año; Aprobar la reforma de los estatutos sociales para aumentar el número de acciones ordinarias autorizadas; Aprobar el plan Omnibus de incentivos 2025; y Aprobar, con carácter consultivo no vinculante, el régimen especial de remuneración basado en el desempeño para el presidente ejecutivo

Cómo asistir a la reunión anual: Los accionistas que deseen asistir a la reunión anual de forma presencial deben registrarse con anticipación en https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 y seguir las instrucciones. El registro debe completarse y enviarse a más tardar el 13 de enero de 2026 a las 11:59 p. m. hora del Este. El día de la reunión, deben tener a la mano su boleto y una identificación con foto para mostrarlos en la entrada para ingresar. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con el proceso de registro, comuníquese con Alliance Advisors al correo electrónico [email protected] .

Los accionistas que deseen asistir a la reunión anual de forma presencial deben registrarse con anticipación en y seguir las instrucciones. El registro debe completarse y enviarse a más tardar el 13 de enero de 2026 a las 11:59 p. m. hora del Este. Votación: Los accionistas pueden votar de forma presencial en la reunión anual o por poder, ya sea que asistan o no a la reunión, mediante uno de los siguientes métodos: Por correo: Todos los accionistas registrados que hayan recibido copias impresas de los materiales de votación por poder de la empresa pueden votar marcando, firmando, fechando y devolviendo su tarjeta de voto por poder. Por teléfono: Llame al número que figura en su tarjeta de voto por poder y siga las instrucciones de la grabación. Necesitará el número de control que se contiene su tarjeta de voto por poder. Por Internet: Visite https://AALvote.com/BMNR o, si recibió copias impresas de sus materiales de votación por poder, escanee el código QR ubicado en su tarjeta de voto por poder. Necesitará el número de control que se contiene su tarjeta de voto por poder. Los centros de votación por teléfono e Internet para los accionistas registrados de todas las acciones cerrarán a las 11:59 p. m., hora del Este, el 14 de enero de 2026.

Los accionistas pueden votar de forma presencial en la reunión anual o por poder, ya sea que asistan o no a la reunión, mediante uno de los siguientes métodos: Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, comuníquese con Alliance Advisors al 1-855-206-1722 o [email protected] Horario de atención: De lunes a viernes: de 9 a. m. a 10 p. m. EST Sábado y domingo: de 10 a. m. a 10 p. m. EST



La reunión anual se transmitirá en vivo en la cuenta X de Bitmine: https://x.com/bitmnr

La presentación de resultados para el año fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://bitminetech.io/investor-relations/

Puede leer el mensaje del presidente aquí:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Para mantenerse informado, regístrese en: https://bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine es una empresa de Bitcoin y Ethereum Network centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, ya sea adquiridas mediante nuestras operaciones de minería de Bitcoin o a partir de las ganancias por las transacciones de recaudación de capital. Las líneas de negocio de la empresa incluyen la minería de Bitcoin, la minería sintética de Bitcoin a través de participación en la minería de Bitcoin, la tasa de hash como producto financiero, la prestación de servicios de asesoramiento y minería a empresas interesadas en obtener ingresos denominados en Bitcoin y el asesoramiento general sobre Bitcoin a empresas que cotizan en la bolsa. Las operaciones de Bitmine están ubicadas en regiones de energía de bajo costo en Trinidad; Pecos, Texas; y Silverton, Texas.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden incluir "declaraciones prospectivas". Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean puramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la empresa en relación con la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento y el avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa y los beneficios correspondientes para la empresa. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta diversos factores, entre ellos la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados o el desempeño reales pueden diferir de manera sustancial de los que están implícitos o se expresan en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a una variedad de condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones periódicas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov . Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones debido a modificaciones o cambios posteriores a la fecha de esta publicación, excepto según lo exija la ley.

